特寵禁養3／特寵禁養對話拉鋸　網怒：綠鬣蜥管不好拿乖乖牌開刀

▲綠鬣蜥在台灣南部氾濫成災，特寵飼主質疑動保司是「管不好綠鬣蜥」才拿乖乖牌開刀。（圖／屏東縣政府提供）

記者葉品辰／台北報導

特殊寵物禁養名單引發的爭議，並非單一對立，而是一場橫跨公共安全、動物福利與飼主權益的多方拉鋸。在這場討論中，飼主與動保司的立場各有關切，也各自提出不同的擔憂。

飼主的憂慮：不是反對管理，而是反對一刀切

不少特寵飼主強調，自己並非反對政府介入管理，而是希望制度能建立在實務與專業之上。他們指出，部分物種在台灣已有成熟的人工繁殖與飼養經驗，若全面禁止，可能迫使飼養行為地下化，反而增加風險，更有飼主怒斥農業部「綠鬣蜥管不好才拿乖乖牌開刀」、「到處追車咬人的野狗怎麼不管？」也有飼主擔心，若政策缺乏過渡期與配套，現有動物的安置、醫療與照護責任，恐將成為無解難題。

動保司回應：政策目標在於預防風險

動保司則表示，政策初衷並非針對特定族群，而是希望在問題發生前，先行建立防線，例如雖然國內目前還沒有這些「危險物種」傷人的紀錄，但相較於事後補救，預防性管理能降低公共安全事件與動物福利爭議。對於外界質疑評估標準不夠清楚，動保司則強調相關作業仍在補充與修正中，未來會逐步強化說明與配套。

▲特寵飼主怒斥農業部「到處追車咬人的野狗怎麼不管？」（示意圖／翻攝自Facebook／台南式）

價值觀差異成為爭議核心

在討論過程中，可見雙方最大的差異，並不完全在於技術細節，而是在價值排序。飼主更強調個人責任與專業飼養能力，動保司則優先考量整體社會風險與行政可行性。如何在兩者之間取得平衡，成為政策能否被社會接受的關鍵。

目前，禁養名單尚未正式定案，相關會議仍持續進行。這場爭議也提醒社會，當飼養型態日益多元，管理制度勢必需要更細緻的設計，而非簡化為支持或反對的二分選擇。未來政策如何定案，仍有待觀察，但可以確定的是，這場關於特殊寵物的公共討論，已不可能再回到過去的沉默狀態。