　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特寵禁養3／特寵禁養對話拉鋸　網怒：綠鬣蜥管不好拿乖乖牌開刀

▲屏東縣綠鬣蜥移除教育訓練，9日起開放報名。（圖／屏東縣政府提供）

▲綠鬣蜥在台灣南部氾濫成災，特寵飼主質疑動保司是「管不好綠鬣蜥」才拿乖乖牌開刀。（圖／屏東縣政府提供）

記者葉品辰／台北報導

特殊寵物禁養名單引發的爭議，並非單一對立，而是一場橫跨公共安全、動物福利與飼主權益的多方拉鋸。在這場討論中，飼主與動保司的立場各有關切，也各自提出不同的擔憂。

飼主的憂慮：不是反對管理，而是反對一刀切

不少特寵飼主強調，自己並非反對政府介入管理，而是希望制度能建立在實務與專業之上。他們指出，部分物種在台灣已有成熟的人工繁殖與飼養經驗，若全面禁止，可能迫使飼養行為地下化，反而增加風險，更有飼主怒斥農業部「綠鬣蜥管不好才拿乖乖牌開刀」、「到處追車咬人的野狗怎麼不管？」也有飼主擔心，若政策缺乏過渡期與配套，現有動物的安置、醫療與照護責任，恐將成為無解難題。

動保司回應：政策目標在於預防風險

動保司則表示，政策初衷並非針對特定族群，而是希望在問題發生前，先行建立防線，例如雖然國內目前還沒有這些「危險物種」傷人的紀錄，但相較於事後補救，預防性管理能降低公共安全事件與動物福利爭議。對於外界質疑評估標準不夠清楚，動保司則強調相關作業仍在補充與修正中，未來會逐步強化說明與配套。

▲台中一隻流浪狗突然衝出，害得林姓女騎士摔傷求償。（示意圖／翻攝臉書／台南式）

▲特寵飼主怒斥農業部「到處追車咬人的野狗怎麼不管？」（示意圖／翻攝自Facebook／台南式）

價值觀差異成為爭議核心

在討論過程中，可見雙方最大的差異，並不完全在於技術細節，而是在價值排序。飼主更強調個人責任與專業飼養能力，動保司則優先考量整體社會風險與行政可行性。如何在兩者之間取得平衡，成為政策能否被社會接受的關鍵。

目前，禁養名單尚未正式定案，相關會議仍持續進行。這場爭議也提醒社會，當飼養型態日益多元，管理制度勢必需要更細緻的設計，而非簡化為支持或反對的二分選擇。未來政策如何定案，仍有待觀察，但可以確定的是，這場關於特殊寵物的公共討論，已不可能再回到過去的沉默狀態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
子瑜遇黑粉嫌肥！　本人直球回擊被讚高EQ
快訊／今彩539春節1千萬頭獎出爐　獎落「這縣市」
慈妹雪地解放比基尼！　「布料快包不住」炸超兇事業線

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

特寵禁養3／特寵禁養對話拉鋸　網怒：綠鬣蜥管不好拿乖乖牌開刀

名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

北車星巴克驚傳噴辣椒水！26歲女為小孩吵翻　店內顧客遭波及

小玉換臉A片「數位性別暴力」不可回復　最終刑期6年4月確定

台中港死亡意外！輪胎師傅幫拖板車維修　駕駛沒注意輾死他遭判刑

北市女投資30萬買虛擬幣「獲利兩次」被家人點醒　配合警逮車手

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

特寵禁養3／特寵禁養對話拉鋸　網怒：綠鬣蜥管不好拿乖乖牌開刀

名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

北車星巴克驚傳噴辣椒水！26歲女為小孩吵翻　店內顧客遭波及

小玉換臉A片「數位性別暴力」不可回復　最終刑期6年4月確定

台中港死亡意外！輪胎師傅幫拖板車維修　駕駛沒注意輾死他遭判刑

北市女投資30萬買虛擬幣「獲利兩次」被家人點醒　配合警逮車手

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

大陸湖南消防悲劇！消防車墜崖6人殉職

「一喝酒就臉紅」不是代謝好！醫：50%台人基因缺陷　致癌風險狂飆

專訪／出道演《濟公》即巔峰！　鄭志偉「有空就去榮總」敬業態度曝光

快訊／今彩539春節1千萬頭獎出爐　台南彩券行幸運中

愛妻劉依純「被男團包圍搶合照」　包偉銘：我是不是失寵了？

柴柴健檢變「開演現場」！16.2kg巨嬰怕針崩潰

TPBL「上半季MVP」3搶1　阿巴西、高錦瑋雙星爭霸、高國豪大復活

快訊／大樂透頭獎槓龜「下期飆2億」　24人成百萬富翁

特寵禁養3／特寵禁養對話拉鋸　網怒：綠鬣蜥管不好拿乖乖牌開刀

學到老學到老！80歲還活龍　「照服員陪考」原民長者挑戰族語認證

【就是在等最後一幕】小狗咬碗遮臉前進　神級閃柱仍敵不過命運

社會熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆倒地亡

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

台中高樓深夜大火　警消救出受困7人

屏東油漆工縱火搶超商　檢方聲押獲准

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

更多熱門

相關新聞

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

「台美對等貿易協定」完成簽署，農業部長陳駿季今（13日）表示，這讓台灣農業更有競爭力，也是升級與外銷契機，因261項農產品降到0關稅，省下2.19億美元，對外銷更有利，而包括牛肉等降稅品項當中，85.3%是高度仰賴進口，對產業與消費者都受益。產業界更直言，這是過年前收到最大的紅包。

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

關鍵字：

特寵動保司農業部禁養

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

對另一半斤斤計較星座Top 3

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面