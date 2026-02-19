　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

特寵禁養2／名單縮減至641種！農業部急滅火：現有飼主可養到終老

▲經過動保司召開4場會議，禁養物種從原本的955種調降至641種左右，其中包含蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊及河口鱷。（圖／翻攝自農業部網站）

▲經過動保司召開4場會議，禁養物種從原本的955種調降至641種左右，其中包含蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊及河口鱷。（圖／翻攝自農業部網站）

記者葉品辰／台北報導

在特寵飼主與相關團體的強烈反彈聲中，動保司密集召開多場研商會議，重新檢視原始評估結果，並對「指定禁止飼養、輸入之動物」名單進行滾動式調整。2025年10月8日公告，將原本評估的 955 種動物縮減至641種左右，其中640種為111年起已公告禁止輸入的動物，顯示政策並非一成不變，而是在壓力與討論中逐步修正。

多場研商會議登場　名單逐項重新檢視

在首波爭議後，動保司陸續邀集動保團體、學者專家、地方政府單位及部分民間代表，針對名單內容進行4次會議討論。部分物種如緬甸蟒、狐獴、鱷龜、眼鏡凱門鱷因爭議性較高，或飼養風險被認為仍有管理空間，而暫時移出禁止名單。

動保司指出，修正過程中，會重新檢視物種的實際危險性、飼養現況，以及是否能透過管理措施降低風險，而非僅依初步分類結果做最終判斷。

滾動式調整成為政策關鍵字

與過去一次公告、長期不變的管制方式不同，動保司此次強調「滾動式調整」，未來名單可能隨研究資料、飼養現況與社會共識變化而調整。這樣的作法，一方面回應外界對過度僵化的疑慮，另一方面也讓政策保留彈性。不過，對部分飼主而言，滾動調整雖代表修正空間，卻也意味著也許會有更多物種隨時被歸類於禁止飼養的範圍。

▲經過動保司召開4場會議，禁養物種從原本的955種調降至641種左右，其中包含蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊及河口鱷。（圖／翻攝自農業部網站）

▲現已飼養此641種物種的飼主只要在限期內完成登記，即可合法續養至動物終老。（圖／翻攝自農業部網站）

公共安全與動物福利的權衡難題

在會議討論中，「公共安全」與「動物福利」是兩大核心關鍵，動保司表示，部分物種即使未必對人類構成立即威脅，但在家庭環境中長期飼養，仍可能存在福利風險，因此需要審慎評估。如何在保障動物福祉的同時，避免對已具備飼養能力的族群造成過度衝擊，成為會議中反覆討論的難題。

目前調整的641種中，包含蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊及河口鱷，官方強調，這並非要「抄家滅族」，而是針對具高風險的物種進行源頭管制。針對已飼養禁養物種的飼主，未來預計提供「落日條款」，只要在限期內完成登記，即可合法續養至動物終老，但仍嚴禁私自繁殖與買賣，試圖在生態保護與私有財產權之間取得平衡。

名單從955種調整至約641種，對部分團體而言是「往前一步」，但也有人認為，數量仍然龐大，且政策方向仍以「禁止」為主，尚未看到完整配套，「滾動式調整」一詞也讓飼主們戰戰兢兢。動保司則重申，相關規範仍在研議階段，未來將持續蒐集意見，並搭配後續法規修正，嘗試建立更具體的管理架構。

▲經過動保司召開4場會議，禁養物種從原本的955種調降至641種左右，其中包含蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊及河口鱷。（圖／翻攝自農業部網站）

▲動保司強調，物種名單仍在研議階段，未來將進行滾動式調整。（圖／翻攝自農業部網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看
《富爸爸》作者預警　史上最大股市崩盤
大年初三命案！　男遭4人痛毆倒地2小時亡
陳晨威辣妻曬「渾圓孕肚照」：看起來像大肚魚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

捕魚苗苦讀成台大博士！泰博董座陳朝旺報答枋山...豪發690萬紅包

特寵禁養2／名單縮減至641種！農業部急滅火：現有飼主可養到終老

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

苗栗無賴男家門口狂揮西瓜刀　瞎扯「趕蒼蠅」法官打臉判罰

網購族注意！滑小紅書跨境網購「帶土佛手柑」　妙齡女險坐牢

運將車藏48公分武士刀！不爽被閃燈當街砍人　躲過殺人未遂

獨／酒駕爆表撞噴畫面曝！機車男翻2圈滑10m...躺地一動也不動

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主才盼苦盡甘來...慘被踢裂下體

縱火燒死5人　死囚林旺仁曾說：我有神精病，我最大

叼菸惡男4／挑釁女友被「燒成火球」慘死！姊心碎：皮膚還黏在牆上

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

捕魚苗苦讀成台大博士！泰博董座陳朝旺報答枋山...豪發690萬紅包

特寵禁養2／名單縮減至641種！農業部急滅火：現有飼主可養到終老

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆…倒地2小時才發現死亡已屍僵

苗栗無賴男家門口狂揮西瓜刀　瞎扯「趕蒼蠅」法官打臉判罰

網購族注意！滑小紅書跨境網購「帶土佛手柑」　妙齡女險坐牢

運將車藏48公分武士刀！不爽被閃燈當街砍人　躲過殺人未遂

獨／酒駕爆表撞噴畫面曝！機車男翻2圈滑10m...躺地一動也不動

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主才盼苦盡甘來...慘被踢裂下體

縱火燒死5人　死囚林旺仁曾說：我有神精病，我最大

叼菸惡男4／挑釁女友被「燒成火球」慘死！姊心碎：皮膚還黏在牆上

國5北上「紫爆」時速剩10公里　預估塞到凌晨3點

除夕到初三都待婆家！人妻嘆「婚後討厭過年」曝原因　網：要反抗

凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻：怎麼一副得意樣子

AI疑慮升溫！今年恐爆「千億級企業信貸違約」　3類公司最危險

刮刮樂中1萬她收進錢包！男友失望「若我有中一定分妳」網吵翻

新春感受原民力量　科博館《鄒．自然博物》登場

捕魚苗苦讀成台大博士！泰博董座陳朝旺報答枋山...豪發690萬紅包

動物園遊客「亂丟橘子」餵猩猩！　被警告還假裝沒聽見

大型家具該如何清潔？無毒教母教妙招：省好幾千元

現身王志安《陸配在台灣》紀錄片　李貞秀談陸配公職路：我不會退

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

社會熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

台中高樓深夜大火　警消救出受困7人

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

即／港男陳屍台北5星飯店　母崩潰後天來台認屍

獨／男師害慘單親媽　家屬控生前不探視死後猛上香

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

女子騎機車長春祠附近自摔　頭部重創送醫不治

特寵禁養1／955種特寵擬禁養　飼主怒：做錯了什麼？

更多熱門

相關新聞

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

261項農產品輸美0關稅「可省2億美元」　蘭花業：過年前大紅包

「台美對等貿易協定」完成簽署，農業部長陳駿季今（13日）表示，這讓台灣農業更有競爭力，也是升級與外銷契機，因261項農產品降到0關稅，省下2.19億美元，對外銷更有利，而包括牛肉等降稅品項當中，85.3%是高度仰賴進口，對產業與消費者都受益。產業界更直言，這是過年前收到最大的紅包。

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

賴清德拋300億農安基金　農業部：擴大外銷根基、鞏固國產韌性

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

廚餘養豬115年底落日！　農業部：持續輔導養豬戶轉型

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

蓮霧不只黑珍珠！農業部揭密「台灣6大品種」　這款粉色像水蜜桃

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

非洲豬瘟「61關聯場全陰性」　農業部最快下周申請重返非疫區

關鍵字：

特寵動保司農業部禁養

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

對另一半斤斤計較星座Top 3

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面