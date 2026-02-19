特寵禁養2／名單縮減至641種！農業部急滅火：現有飼主可養到終老

▲經過動保司召開4場會議，禁養物種從原本的955種調降至641種左右，其中包含蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊及河口鱷。（圖／翻攝自農業部網站）

記者葉品辰／台北報導

在特寵飼主與相關團體的強烈反彈聲中，動保司密集召開多場研商會議，重新檢視原始評估結果，並對「指定禁止飼養、輸入之動物」名單進行滾動式調整。2025年10月8日公告，將原本評估的 955 種動物縮減至641種左右，其中640種為111年起已公告禁止輸入的動物，顯示政策並非一成不變，而是在壓力與討論中逐步修正。

多場研商會議登場 名單逐項重新檢視

在首波爭議後，動保司陸續邀集動保團體、學者專家、地方政府單位及部分民間代表，針對名單內容進行4次會議討論。部分物種如緬甸蟒、狐獴、鱷龜、眼鏡凱門鱷因爭議性較高，或飼養風險被認為仍有管理空間，而暫時移出禁止名單。

動保司指出，修正過程中，會重新檢視物種的實際危險性、飼養現況，以及是否能透過管理措施降低風險，而非僅依初步分類結果做最終判斷。

滾動式調整成為政策關鍵字

與過去一次公告、長期不變的管制方式不同，動保司此次強調「滾動式調整」，未來名單可能隨研究資料、飼養現況與社會共識變化而調整。這樣的作法，一方面回應外界對過度僵化的疑慮，另一方面也讓政策保留彈性。不過，對部分飼主而言，滾動調整雖代表修正空間，卻也意味著也許會有更多物種隨時被歸類於禁止飼養的範圍。

▲現已飼養此641種物種的飼主只要在限期內完成登記，即可合法續養至動物終老。（圖／翻攝自農業部網站）

公共安全與動物福利的權衡難題

在會議討論中，「公共安全」與「動物福利」是兩大核心關鍵，動保司表示，部分物種即使未必對人類構成立即威脅，但在家庭環境中長期飼養，仍可能存在福利風險，因此需要審慎評估。如何在保障動物福祉的同時，避免對已具備飼養能力的族群造成過度衝擊，成為會議中反覆討論的難題。

目前調整的641種中，包含蝮蛇科、眼鏡蛇科、浣熊及河口鱷，官方強調，這並非要「抄家滅族」，而是針對具高風險的物種進行源頭管制。針對已飼養禁養物種的飼主，未來預計提供「落日條款」，只要在限期內完成登記，即可合法續養至動物終老，但仍嚴禁私自繁殖與買賣，試圖在生態保護與私有財產權之間取得平衡。

名單從955種調整至約641種，對部分團體而言是「往前一步」，但也有人認為，數量仍然龐大，且政策方向仍以「禁止」為主，尚未看到完整配套，「滾動式調整」一詞也讓飼主們戰戰兢兢。動保司則重申，相關規範仍在研議階段，未來將持續蒐集意見，並搭配後續法規修正，嘗試建立更具體的管理架構。

▲動保司強調，物種名單仍在研議階段，未來將進行滾動式調整。（圖／翻攝自農業部網站）