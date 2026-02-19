重案回顧／警滿身血哀求「不要這樣」⋯林信吾殺紅眼！一審判死刑

▲林信吾殘忍殺害員警凃明誠、曹瑞傑，一審判處死刑。（圖／記者黃彥傑攝）



記者黃資真／台南報導

2022年8月22日發生一起震驚全台社會的殺警案，明德外役監逃犯林信吾以55刀，殺害第二分局民權派出所員警凃明誠(36歲)、曹瑞傑（27歲）。一審審理時林信吾雖認罪，但擺出一副「什麼都無所謂、要命一條」的消極態度，面對殺人經過交代模糊不清，法官認定「無教化可能」判處死刑。全案上訴二審審理中。

台南地院審理期間，辯護人主張林患有「重度酒精使用障礙症」，殺人前因大量飲酒，造成辨識行為違法顯著降低，衝動控制變差進而犯下大錯，請求減輕其刑。

但精神鑑定書中，提及林信吾明知殺人是違法、不對的行為，且殺人過程中能持刀抵抗，刀刀精準命中員警頭、頸、胸等致命部位，預謀複雜逃亡路線並執行，明顯思考、判斷及行動能力均未因酒精而受明顯影響。

辯護人又主張，林信吾「因心情緊張、酒精作用及突遭辣椒水噴灑，受到外來重大刺激、被告犯罪手段並無長時間凌遲被害人」等理由，主張殺害員警行為非屬情節最重大之罪。但警車的行車記錄器、員警遺體相驗書，可認定林信吾以揮砍數十刀、割喉、刀刃全部沒入員警胸內再度下壓等方式殺人。

林信吾犯案前躲草叢堆裡喝酒，聽聞警察到場便下手為強殺人。



不僅如此，員警甚至因抵抗而徒手握住刀刃，導致近遭斷掌，林仍未停手，見員警渾身是血倒地呻吟時，逕自離去至警車裡搜尋槍彈，對倒地痛苦掙扎求生之員警視而不見，林筆錄時也自陳「員警遭我砍殺過程中一直慘叫『叫我不要這樣』，但我失去理智，沒有辦法停止」，可證林殺害員警手段實屬「情節最重大之罪」。

法官指出，林信吾整體智能正常，卻因自我意識強、挫折忍受度低，在人生中難免遭遇挫折時，容易把問題歸咎於外界，合理化自己的行為，進而使用酒精來逃避內心的壓力，養成衝動行事的風格，原生家庭缺乏約束力，而婚生家庭又不順利，處理壓力方式即是靠飲酒來逃避。

曹瑞傑（左）、凃明誠（右）死前曾向林信吾請求「不要這樣」，仍不幸殉職。

更重要的是，林信吾雖認罪，但並無明顯悔悟表現，呈現「什麼都無所謂要命一條」之消極態度，其內心價值觀已嚴重偏差，且個性衝動、情緒控管困難，難以遵守規範，難以期待有教化之可能性，一審依攜帶兇器竊盜2罪各處1年與2年、強盜殺人2罪處2個死刑、攜帶兇器強盜罪處10年，合併執行死刑，褫奪公權終身。全案上訴二審審理中。