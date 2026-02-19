　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍港湖議員選戰拚「保5」！新人可能3搶1　資深老將有危機

▲▼ 羅智強力挺子弟兵陳冠安 。（圖／國民黨南港內湖市議員參選人陳冠安辦公室提供）

▲羅智強力挺子弟兵陳冠安。（圖／國民黨南港內湖市議員參選人陳冠安辦公室提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨擬在北市第二選區（內湖南港）維持上屆5席議員提名，現任李明賢、游淑慧、闕枚莎、吳世正皆爭取連任，僅立委李彥秀留下的空缺，將由藍營新人爭搶，立委羅智強辦公室主任陳冠安已確定投入選戰，但另外朱家軍國民黨前發言人鄧凱勛、李彥秀助理郭柏毅都還未最後確認。不過面對前綠委高嘉瑜回鍋效應，若泛綠團結作戰、力拚4至5席，不僅國民黨新人備受挑戰，本屆吊車尾的吳世正恐將面臨危機。

從歷年投票結果，內湖、南港區選民結構藍大綠小，9席現任議員藍營基本盤為5席、綠營基本盤3至4席。被視為民進黨「吸票機」的前立委高嘉瑜重返港湖投入議員選舉，地方政壇立刻掀起巨大波動。民進黨台北市議員何孟樺直言高是一尾「大魚」，大魚入水，自然激起大浪，更苦勸「鳳凰不共雞爭食」。

國民黨台北市議員游淑慧則評論，若高嘉瑜回鍋選港湖，對綠營同區議員而言恐怕是「深水炸彈」，甚至形容民進黨議員將「瑟瑟發抖」。藍營人士對此指出，是否成為「吸票機」吸走綠營、淺藍／白選票仍有待觀察，但以其影響力而言仍不容小覷。

據悉，台北市自2024年9月起再跌破250萬人口大關，人口數還逐月下跌，讓原港湖區市議員增額夢碎。國民黨台北市黨部評估，由於李彥秀曾以3萬7669票拿下全國最高票，後李重回立院，其所留下的空缺成為藍營新人爭搶的席次，若未增額就維持5席提名。陳冠安為藍營開第一槍表態參選港湖的新人，近期也勤走基層，更於去年11月時便早早合體國民黨前發言人李明璇掃市場，並於臉書開設直播節目談時事，並頻頻拋出政策。

▲▼台北市議員吳世正市政質詢。（圖／記者李毓康攝）

▲面對高嘉瑜效應，若泛綠團結作戰、力拚四至五席，本屆吊車尾的吳世正恐將面臨危機。（圖／記者李毓康攝）

此外，郭柏毅、國民黨發言人鄧凱勛、藍營青年丁瑀等人都傳出是有意參選該區的人選。原前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹親點選內湖南港的國際部主任董佳瑜，則已確定不投入選舉。

國民黨籍現任議員李明賢說，站在前輩的立場，一定都全力鼓勵有志的年輕人投入選舉，李彥秀升任立委留下的這一席空缺，國民黨一定要鞏固下來。

民眾黨部分，2022年選舉時，黃珊珊將港湖起家厝交給跟隨她多年的陳宥丞，代表民眾黨參選的陳也不負眾望，拿下第二高票的2萬5899票，成功延續黃的政治香火，也順利替民眾黨開疆闢土。面對2026年選舉，在兩大母雞柯文哲、黃珊珊影響力不再的狀況下，尋求連任的陳宥丞挑戰也相當艱難。「吸票機」李彥秀轉任立委後留下的選票流向八方，不僅墊高當選門檻，也讓國民黨看見提名機會，再加上躍躍欲試重返議會的高嘉瑜，對於陳宥丞來說都是壓力。

02/17 全台詐欺最新數據

74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

史雪燕紀錄片哽咽：民進黨修理我們給大陸看
《富爸爸》作者預警　史上最大股市崩盤
大年初三命案！　男遭4人痛毆倒地2小時亡
陳晨威辣妻曬「渾圓孕肚照」：看起來像大肚魚

國民黨新竹縣長初選激烈，受到外界矚目。爭取黨內提名的立委徐欣瑩不僅在過年期間釋出立委王鴻薇、羅智強力挺的影片，更在18日貼出與台北市長蔣萬安合體拜年影片，兩人在影片中不僅互相稱讚對方，更一同喊出2026「萬事安欣」、「瑩」向幸福，徐欣瑩也強調，這展現台北市、新竹縣強強聯手的氣勢，更傳達蔣市長「正藍挺正派」的鄭重推薦之意。

