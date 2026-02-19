學到老學到老！80歲還活龍　「照服員陪考」原民長者挑戰族語認證

▲原住民長者在照服員陪同下報考族語認證，展現「活到老、學到老」的堅持與勇氣。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄族語能力認證考場近日出現一幕感人畫面，多位原住民長者在文健站照服員陪同下報考族語認證，從聽力、口說到電腦作答親自上陣，展現「活到老、學到老」的堅持與勇氣，成為考場中最引人注目的身影。

來自左營區CINA文健站與前鎮區葡萄園文健站的長者們，平日就在文健站中練習族語朗讀與會話，這次更實際走進考場接受正式檢定。CINA文健站共有22位長者報考初級族語認證，族群橫跨排灣族、魯凱族、布農族、泰雅族、太魯閣族、阿美族及卑南族，平均年齡接近80歲，最年輕者也已65歲。對多數長者而言，需以電腦作答的族語認證考試是一大挑戰，也讓文健站將設備操作與模擬測驗列為重點練習內容。

77歲排灣族長者潘玉珍分享，自己過去從未使用過電腦，但在老師與照服員耐心指導下逐步學會操作，不僅覺得新鮮，也增加了對自我學習能力的信心。照服員回顧備考歷程指出，長者們從零開始接觸科技設備，反覆練習題目與發音，過程雖辛苦，卻始終不輕言放棄，讓陪伴者深受感動。

葡萄園文健站中也有「再戰考場」的勵志故事。65歲阿美族長者昌金寶第二度挑戰高級族語認證，身為文健站族語老師的他，平時不僅陪伴長者學習，也在家中帶領孫子與媳婦一同說族語、考認證。他表示，文健站提供了互相鼓勵的學習環境，這次報考是對自我能力的再一次挑戰。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，看到這麼多長者走進族語認證考場，畫面令人振奮，也特別感謝照服員長期耐心陪伴與協助。族語認證雖多以學生為主，但長者們勇敢以「學生身分」應試，正是族語傳承不分年齡的最佳寫照，期盼成績公布時，每位長者都能順利取得認證。