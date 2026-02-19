　
    • 　
>
地方 地方焦點

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲拜財神想要補財庫，疏文是重要關鍵。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

新春走春求財運，不少民眾大年初四直奔財神廟拜拜補財庫，盼新的一年財源滾滾，但補財庫可不是燒香、燒金紙這麼簡單。旗山八路財神廟張姓負責人提醒，想讓財神真正「點頭答應」，關鍵就在一張「疏文」，少了它，補財庫恐怕只是求個心安。

八路財神廟張姓負責人指出，補財庫就像替自己的財運「加強防護」，必須準備疏文，清楚寫上姓名、住址、農曆出生年月日，並蓋上指印，連準備燒化的金紙數量都要詳載，完成後再擲筊請示主神，若獲得聖筊，才能正式燒金紙補財庫，象徵財神允諾協助。

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲旗山八路財神廟新春施放發財大砲受民眾歡迎 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

為何人人都要補財庫？張姓負責人解釋，可將財庫想成一座會流動的池塘，每個人天生容量不同，無法改變，但池塘裡的水代表錢財與福氣，會隨著運勢流失或累積。當時運不佳時，財水容易外漏，「補財庫」的用意就是防止漏財，讓財源穩定不流失，有助事業發展與收入成長；若是天生容易破財的人，補財庫則以守財、求平順為主。

▲▼旗山八路財神廟 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲新春走春不少民眾會到財神廟求好運。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

至於最佳時機，張姓負責人指出，農曆十二月二十四日送神後，諸神返回天庭，直到大年初四才重返人間，因此初四被視為「接財神日」，不少信眾會在這天前往財神廟參拜，迎接初五開工。不過現代人生活忙碌，其實從大年初一到正月十五，都是拜財神、補財庫的好時機。

張男也提醒，補財庫流程與一般拜拜不同，需先透過疏文將個人祈願上達天聽，焚香請求財神降臨賜福後，再依正常程序上香、燒化補財庫金紙，整套儀式完成，才算真正「補好補滿」，為新的一年財運打下好基礎。

