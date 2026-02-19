北市打詐破獲件數翻倍！年節三大詐騙行為曝　勿信一頁式廣告

▲北市2025年破獲詐欺案件較2024年多一倍，也呼籲年節要特別注意三大詐騙行為。（圖／達志示意圖）

記者邱中岳／台北報導

詐欺犯罪是台灣近年來最主要的犯罪項目之一，其中主要大額詐騙都是因假檢警、投資型詐騙等不法行為取得，北市警局發現，2023年詐欺發生件數從10639件，年增8760件，但破獲率卻是2023年的一倍，顯見警方查緝作為力度更為加大。

北市警方針對年節期間詐騙統計，發現過年期間最容易被詐騙的案類前三名分別是購物詐欺、投資詐騙以及假網拍詐騙，其中投資詐騙的財物損失可以說是最多，也呼籲民眾過年在家滑手機，千萬不要中了詐騙集團的陷阱。

警方發現，因為現在數位時代發達，許多民眾於年節返鄉後在家中滑手機，而在年節期間的詐欺案類，主要以一般購物詐騙為主，其次就是投資詐騙行為、假網拍購物，呼籲民眾勿信一頁式廣告。

其中一般購物詐騙係因過年期間辦年貨，民眾購買年貨後發現產品不符合期待，或者是付錢沒有拿到貨，最後演變成傳統購物的詐欺行為。

其次，投資詐欺主要是因為民眾過節在家，詐騙集團隨機傳送各種投資訊息，讓在家過節的民眾看了心動，比較容易上鉤。最後，假網拍購物也是春節詐騙的前幾名，主要是因為春節期間上網採買年貨，可能下訂單後卻沒有收到貨，因此遭到詐騙。

最後，警方也表示，詐騙案件財損最多的就是「投資詐騙」，警方呼籲，過年期間，民眾可以在家過節，不法集團也會趁機利用「假戀愛交友」騙取民眾財物，所以千萬不要誤信詐騙集團說法，造成自己財物上的損失。