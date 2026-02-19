北市女投資30萬買虛擬幣「獲利兩次」被家人點醒　配合警逮車手

▲蔡女投資30萬買虛擬幣獲利兩次，再想加碼被家人勸阻，聯合警員逮取款車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方在日前接獲一名女子報案，透過通訊軟體認識一名幣商顧問，一直向其介紹投資虛擬貨幣技巧，還誆稱高獲利、低風險，蔡女先依約交付30萬元給詐騙集團，期間成功出金2次，準備進一步大額投資被家人勸阻，恍然大悟後配合警員，成功逮捕取款車手。

警方調查，北市一名蔡姓女子透過通訊軟體認識一名自稱幣商顧問，且不斷向蔡女告知投資虛擬貨幣的技巧，誆稱「高獲利、低風險」，蔡女起初不疑有他，交付30萬元給詐騙集團成員，且成功出金兩次獲利，嚐到甜頭後開始想繼續大額投資。

蔡女準備前往銀行取款投資虛擬貨幣時，家人發現可疑，經提醒後始她驚覺遭到詐團鎖定，憤而報警。此時詐團成員仍持續與蔡女聯繫，商討再次交付金額之時間與地點，更保證在車內進行交易可以維護雙方良好利益。

但警方早與蔡女擬訂計劃，就在蔡女上車假意與詐團成員配合時，埋伏警員一擁而上開啟車門，「飛撲」壓制29歲洪姓車手，再由對巷女警百米衝刺協助控制現場，防止詐團成員抵抗、避免開車衝撞之風險。全案詢問後依詐欺、洗錢防制法等罪移送檢察署偵辦。

警方表示，近年來詐騙猖獗、手法千變萬化、詐騙訊息無孔不入，經且常以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，先讓被害人獲利誘使其掉進再次投資的陷阱。另外也提醒，投資理財務必經由合法證券商、投信業者提供平臺及管道，始得保障自身財產安全。