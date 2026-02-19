　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市女投資30萬買虛擬幣「獲利兩次」被家人點醒　配合警逮車手

▲▼蔡女投資30萬買虛擬幣獲利兩次，再想加碼被家人勸阻，聯合警員逮取款車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蔡女投資30萬買虛擬幣獲利兩次，再想加碼被家人勸阻，聯合警員逮取款車手。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方在日前接獲一名女子報案，透過通訊軟體認識一名幣商顧問，一直向其介紹投資虛擬貨幣技巧，還誆稱高獲利、低風險，蔡女先依約交付30萬元給詐騙集團，期間成功出金2次，準備進一步大額投資被家人勸阻，恍然大悟後配合警員，成功逮捕取款車手。

警方調查，北市一名蔡姓女子透過通訊軟體認識一名自稱幣商顧問，且不斷向蔡女告知投資虛擬貨幣的技巧，誆稱「高獲利、低風險」，蔡女起初不疑有他，交付30萬元給詐騙集團成員，且成功出金兩次獲利，嚐到甜頭後開始想繼續大額投資。

蔡女準備前往銀行取款投資虛擬貨幣時，家人發現可疑，經提醒後始她驚覺遭到詐團鎖定，憤而報警。此時詐團成員仍持續與蔡女聯繫，商討再次交付金額之時間與地點，更保證在車內進行交易可以維護雙方良好利益。

但警方早與蔡女擬訂計劃，就在蔡女上車假意與詐團成員配合時，埋伏警員一擁而上開啟車門，「飛撲」壓制29歲洪姓車手，再由對巷女警百米衝刺協助控制現場，防止詐團成員抵抗、避免開車衝撞之風險。全案詢問後依詐欺、洗錢防制法等罪移送檢察署偵辦。

警方表示，近年來詐騙猖獗、手法千變萬化、詐騙訊息無孔不入，經且常以「保證獲利」、「穩賺不賠」等話術，先讓被害人獲利誘使其掉進再次投資的陷阱。另外也提醒，投資理財務必經由合法證券商、投信業者提供平臺及管道，始得保障自身財產安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本福岡市驚傳砍人　2男1女緊急送醫
被通知訂單待確認！　他急取消「慘損失10萬」來不及了
26歲女星巴克爆衝突　狂噴辣椒水波及顧客
快訊／威力彩2億開獎了　翻轉人生就看「關鍵7碼」
小玉換臉A片　最終刑期確定了！
快訊／大樂透1.3億元號碼來了　284組春節大紅包等你來搶
2000元鈔票好難用　網教撇步

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

北車星巴克驚傳噴辣椒水！26歲女為小孩吵翻　店內顧客遭波及

小玉換臉A片「數位性別暴力」不可回復　最終刑期6年4月確定

台中港死亡意外！輪胎師傅幫拖板車維修　駕駛沒注意輾死他遭判刑

北市女投資30萬買虛擬幣「獲利兩次」被家人點醒　配合警逮車手

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

北車星巴克驚傳噴辣椒水！26歲女為小孩吵翻　店內顧客遭波及

小玉換臉A片「數位性別暴力」不可回復　最終刑期6年4月確定

台中港死亡意外！輪胎師傅幫拖板車維修　駕駛沒注意輾死他遭判刑

北市女投資30萬買虛擬幣「獲利兩次」被家人點醒　配合警逮車手

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

過年久坐「脖子緊到像中風」　醫激推7穴位：一按肩頸腰臀全鬆了

孫儷《蠻好的人生》10霸氣金句：男人會跑，但錢和本事長在你的身上

快訊／日本福岡市圖書館驚傳砍人　2男1女緊急送醫

名字同音「彭于晏」！假米其林廚師誆賣超跑餐　友慘噴75萬

留湖人巡演還是回騎士衝冠？名記曝：詹姆斯肯降薪回鄉機率就99%

國泰首檔主動ETF上市！00400A每股10元、月配息10元開賣

國道去年176起火燒車　高公局揭原因：上路前做好檢查

其實他在偷偷暗戀妳的5個端倪！主動延續話題、溫柔包容都是細節

北車星巴克驚傳噴辣椒水！26歲女為小孩吵翻　店內顧客遭波及

日本爆紅情感展登陸高雄！盤點生活超煩、溫暖瞬間　神還原內心OS

【就是在等最後一幕】小狗咬碗遮臉前進　神級閃柱仍敵不過命運

社會熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆倒地亡

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

花蓮9歲童翻船溺亡　業者曝翻覆原因

台中高樓深夜大火　警消救出受困7人

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

即／港男陳屍台北5星飯店　母崩潰後天來台認屍

更多熱門

相關新聞

美股居安思危？00989A最新策略出爐！

美股居安思危？00989A最新策略出爐！

美股已連續三年上漲，再加上現在光是Mag 7的市值（Mag 7泛指Apple、Microsoft、Nvidia、Amazon、Alphabet、Meta、Tesla）加總起來，就已達到標準普爾500指數35.17%的權重(資料來源:彭博資訊，2026.1.31.)，因此市場不免擔心，2026年的美國股市是否會面臨逆風。熱到爆的美股，還能投資嗎？

租金報酬率高！　高齡86年市場內店舖2000萬賣出

租金報酬率高！　高齡86年市場內店舖2000萬賣出

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

宜蘭包裹炸彈客「背景曝光」！疑為39萬投資款犯案

台積電投資美國是策略布局還是被迫出走　賴政府的魔幻敘事

台積電投資美國是策略布局還是被迫出走　賴政府的魔幻敘事

賓士G63越野車2／25基隆競標　先付50萬

賓士G63越野車2／25基隆競標　先付50萬

關鍵字：

虛擬貨幣投資取款車手

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面