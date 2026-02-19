泡湯「怎可能不打砲」 過來人曝老夫老妻！苦主悲曝：小到看不見

▲伴侶之間是否真的能「純泡湯」，讓原PO好奇不已。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

過去不少人問，異性之間能否蓋棉被純聊天？而一名網友則更納悶發問，邀約去泡湯有可能不啪啪嗎？文章引全場炸鍋討論，「最純的友誼就是10年以上的夫妻」、「泡了1小時40分鐘，男友穿衣服走人」；甚至釣出終極苦主，男生交往前一起泡湯超紳士，交往後才知尺寸小到看不見。

湯屋到底能不能單純泡湯？一名網友在Threads認真發問，「兩個人泡湯屋怎麼有可能不打砲？」直言自己完全無法理解異性朋友可以單純一起泡湯這件事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

一票老夫老妻現身笑回，「最純的友誼就是10年以上的夫妻」、「其實泡湯愛愛蠻髒的，很容易發炎」、「在一起十幾年的老夫老妻+二寶爸媽，泡了大概50分鐘，我說好熱喔，好像可以走了，老公回喔好啊」、「老公跟老婆之間有世上最純真的友誼」、「除非結婚太久，不然只有一種狀況沒有啪啪...就是那男的不行」。

但也有人悲情直呼，「上次跟男友去...結果2小時，他有1小時40分鐘都在泡湯，剩下20分鐘穿衣服走人，浪費我花錢還以為能打砲」、「分享一個跟前任很好笑的事情，那天很冷，我們去北投泡湯，像大多數情侶一樣做了幸福的事情，結果可能冷熱變化太快+太興奮就暈倒了，被救護車送走，害我對泡湯到現在都有點陰影」、「泡湯打砲真的是謎片看多，熱死人了」。

男友超紳士！交往後才知小到看不見

留言串之中，一名終極苦主悲催分享，「跟前任第一次約陽明山泡湯，那時候他真的很紳士，我圍著浴巾泡，他圍毛巾泡，起身時候他轉身背對我，先讓我擦乾穿衣服，我們就背對背穿好衣服後才轉身，其實途中一直有在偷看他有沒有反應，想說這人也太紳士了吧，交往後才知道，原來就算有反應，那拇指般大小我當下應該也看不到」。