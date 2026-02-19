修法後首例！宜蘭非法民宿慘吃100萬罰單　縣府鐵腕展決心

▲非法旅宿重罰時代來臨，宜蘭縣政府針對五結鄉一間非法民宿開出首張百萬元罰單。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府近期對五結鄉一間非法有18間客房且屬累犯的民宿，開出百萬元罰單並勒令停業，成為去（2025）年修正「發展觀光條例」後的首宗最高額度裁罰案例。縣府表示，此舉展現打擊非法旅宿的決心，並強調守護旅客住宿安全的重要性。

根據「發展觀光條例」修法內容，非法民宿的罰鍰已從原本的6萬至30萬元提高至10萬至100萬元。此次受罰的民宿過去曾因無證經營於2021年11月被裁罰6萬元，但業者並未停止違法行為。去（2025）年7月，縣府工旅處查獲該民宿仍持續營業，甚至有團體旅客正在辦理入住。經查，該民宿有18間客房且屬累犯，符合修法後「客房數達15間以上者裁罰100萬元」的規定。

宜蘭縣政府指出，此案經行政程序後於去（2025）年12月正式裁處100萬元罰鍰並勒令停業。縣府統計，2023年度共裁罰旅宿業169件，罰金總額達1230萬元，較前一年度的1064萬元明顯增加，顯示修法後裁罰基準提高的影響。

縣府工旅處呼籲業者應遵守法規，切勿心存僥倖，並表示將持續加強稽查並輔導業者合法化。同時提醒旅客，非法旅宿缺乏公共安全保障，入住前應查詢合法旅宿名單，以確保自身權益與安全。