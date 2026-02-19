比總統府中央塔棟札大2倍　183公分太平山「巨幅檜木棟札」現身

▲▼陳列在原太平山俱樂部供遊客參觀的太平山檜木棟札。（圖／林保署宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭太平山國家森林遊樂區近日意外發現一件保存完整的檜木「棟札」，這件文物記錄了日治時期太平山林場的建築群起造明細，具有重要的歷史與考證價值。棟札高達183公分，約為總統府中央塔棟札的兩倍，是國內少見的巨幅規格。

所謂「棟札」是日本傳統建築在上樑儀式中設立的木牌，用來記錄建築物的基本資訊，包括施工人員、建造日期及工程細節等。它通常固定於建築結構的大樑下，被視為建築物的「身分證」。這次出土的棟札記載了1936年太平山派出所廳舍外八廉新築工程的詳細資訊，從開工到上樑再到完工的時間軸完整呈現。

林業及自然保育署宜蘭分署表示，這件棟札於2024年在太平山鎮安宮內殿神案桌櫃中被發現，上面記錄了早年太平山林場的十一棟建築群，包括廳舍、倉庫、官舍、修理工場及火藥貯藏庫等。此外，棟札還列出了主要人員名單，其中包含太平山派出所主任等重要職位。

目前，這件檜木棟札已被妥善保存並放置於玻璃展示櫃中，陳列在原太平山俱樂部供遊客參觀。該俱樂部也是棟札所載建築之一的「所定宿泊所」，如今成為遊客了解太平山林場歷史的重要窗口。