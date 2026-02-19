　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

副業第一批客戶怎麼來？　吸客三階段：先從朋友、熟人開始找

▲辣媽出頭天！副業驚賺近6位數成績亮眼。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

▲經營副業想賺錢別急著找陌生人，先從身邊連結著手。（示意圖／Pixabay免費圖庫）

作者：最強副業輔導專家、「中心副業研究所」所長 下釜創

●精選書摘

即使紅海市場中的需求穩定，但要實現盈利，仍須吸引更多客戶。如果無法有效吸引客戶，不僅難以實現收益化，也會感覺到自己無法真正幫助他人，持續做副業的動力也將大打折扣。

然而，如果你的社群帳號的追蹤者不多，那在該平臺上宣傳也很難達到擴散資訊的效果。如前面提及，這是剛開始副業時容易遭遇的障礙之一，即「資訊傳播的心理障礙」。若只憑藉著一股衝勁就想跨越這道障礙，是非常不明智的舉動，因為吸引客戶可分成三個階段，社群媒體是最後才考慮的項目：

‧階段一：已經建立連結的人群（朋友、熟人）。
‧階段二：透過已建立連結的人群，進一步產生聯繫的人群（朋友、熟人的朋友和熟人）。
‧階段三：完全不認識的人群（透過社群媒體等管道匯集客源）。

過度急於打響知名度，可能會讓人想直接向階段三展開攻勢。但最正確的做法應該是循序漸進，從階段一逐步到階段二，最後才是階段三，過程類似於跳遠的「助跑、踏步、起跳」等動作。

階段一：已經建立連結的人群（朋友、熟人）
應該優先接觸的，是你已經建立連結的朋友或熟人。假如一開始就過度專注在特定的目標群體，可能會發現需求不如預期。面對這樣的風險，不如從親近的朋友或熟人開始。雖然這個階段的人數可能不多，但由於階段一會影響到階段二，所以建議細心經營這些現有的連結。

在這個階段，常見的阻礙包括「對銷售的成見」和「對收費的心理障礙」。這些重點都在前面的第五章提到過，在此讓我們簡單回顧一下。

許多人會覺得「不想硬是向朋友或熟人推銷自己的產品」，為了克服這類對銷售的負面觀感，不妨試著重新定義對銷售的概念。例如，可以這樣想：「我提供的是有價值的服務，所以我應該先向親近的朋友提供這些服務。」

至於對收費的心理障礙，這是一種要從熟人那裡收錢的心理抗拒。克服障礙的方法是活用免費體驗的策略。也就是說，先向朋友或熟人提供無償的服務，並以此換取他們的真實感想或建議，進一步提升自己的相關經驗與技能。

以我本身的例子來說，在剛開始經營顧問這個副業時，我的第一批客戶就是自己的5位好友。先讓他們免費體驗諮商服務，是我的起點。

階段二：透過已建立連結的人群而認識的人群（朋友、熟人的朋友和熟人）
在階段一使用了免費體驗策略後，可請這些朋友和熟人，將你的服務分享給其他可能會感興趣的人。如果他們對服務感到滿意，就會樂意為你介紹新客戶。新客戶會因為是朋友的推薦而抱有期待，而提供服務的你，也會因為是朋友的朋友而更加努力，不想讓對方感到失望。

我剛開始經營副業時，一開始的客戶正是我的5位好友。從免費提供諮商服務開始，透過這些朋友的宣傳，客戶數迅速增加到15人，最終因為超過了我的處理能力，才不得不先暫停。當時還沒有什麼社群媒體，所以無法進行階段三的推廣。即便如此，只靠階段二的吸引客戶效果，我的月收入就超過了30萬日圓，並開始考慮創業的可能性。

為了跨越對收費的心理障礙，儘管在階段一你可以繼續使用免費策略，但進入階段二時，則應考慮開始收費。

階段三：完全不認識的人群（透過社群媒體等管道匯集客源）
在階段二之前，都是透過自己身邊的朋友、熟人來累積客源。但如果只向這些人推廣，能觸及的潛在客戶就很有限。若要拓展需求，就須擴大接觸範圍，也就是透過社群媒體等管道來匯集客源。

階段三是接觸我們素未謀面的陌生人，接案平臺就是接觸階段三人群的方式之一。從階段一擴展到階段二會較快達成，但由於比起階段二，階段三的接觸範圍更廣，因此拓展會有一定的難度。儘管如此，如果能花費約半年的時間，慢慢在市場上取得認同，銷售額也會跟著增加。許多人可能會急於看到成效以賺取更多收益，而太早依賴社群媒體或接案平臺。但還請做好心理準備：透過階段三獲得收益，通常會花上更長的時間。

如何讓興趣靠副業實踐
‧陷阱：找不到客群。
‧應對方法：依照三個階段拓展需求圈。

《我的興趣靠副業實踐：不冒險收入倍增法，正職沒用到的技能、原本很花錢的興趣，都能用來賺錢。》（圖／任性出版提供）

★本文經任性出版授權，摘自《我的興趣靠副業實踐：不冒險收入倍增法，正職沒用到的技能、原本很花錢的興趣，都能用來賺錢。》

02/17 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

書摘副業興趣技能賺錢普通朋友熟人紅海市場

