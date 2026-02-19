　
春節走春新玩法！「觀察路人」冥想術：不擠人也能療癒身心

▲▼過年,春節,路人,冥想,觀察,走春。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲趁著春節連假在咖啡廳或公園一隅「觀察路人」，不僅能看見節慶中的眾生百態，更是一種睜開眼睛的冥想，幫助我們在喧鬧的年節中找回內心的平靜。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

春節連假期間，到處都是走春的人潮，還有什麼比「觀察路人」更有趣的事嗎？無論是在充滿年味的街道上啜飲拿鐵，還是坐在公園長椅上看著闔家出遊的景象，觀察陌生人的日常生活總是令人著迷。你可能會看到一群老友趁著新年聚會興高采烈地分享故事、一位老太太牽著穿上紅色新衣的小狗，或是個踩著直排輪、看起來正享受假期的小朋友；這種單純的觀察，正成為現代人在喧鬧年節中找回平靜的新寵。

「觀察路人」即冥想

國外網站《Bustle》分享，在TikTok上越來越多創作者分享自己在公共空間留白、觀察四周的片段。創作者@bmjdesign只帶著筆記本與好奇心待在戶外；@xiuling.liu則在餐廳觀察其他客人的互動，她在影片中提到：「重點在於不帶任何評判地去觀察，純粹感受當下的存在。」

對許多人來說，這就是最完美的冥想形式。你不需要盤腿坐或聆聽海浪特效音，只要透過行走、整理床鋪，甚至是單純的「注視」，都能達到靜心的效果。心理學家史蒂芬妮．史提爾雷恩（Dr. Stephanie Steele-Wren）指出，對周遭環境感到好奇是天性，而看著他人忙碌的日常，反而能產生療癒感。

「觀察路人是睜開眼睛的冥想，」她解釋，「你不需要對自己抱有任何期待，只需看著世界運行。」這與「引導視覺化」練習相似，能讓大腦從主動思考切換到被動模式，融入生活的真實流動中。

打破冥想的刻板印象

▲▼過年,春節,路人,冥想,觀察,走春。（圖／取自免費圖庫pexels）

許多人將冥想與僧侶般的苦修劃上等號，認為必須在靜默中坐上數小時，這讓不少人感到壓力。史提爾雷恩博士表示：「那是冥想的其中一種形式，但不是唯一。」透過觀察公園裡的單車族、慢跑者或野餐的人，你同樣能獲得平靜與覺察力，且不會覺得這是一項「作業」。對於那些難以完全「清空思緒」的人來說，觀察路人既有趣又能與環境產生連結，是極佳的替代方案。

觀察路人入門指南

如果你想嘗試將這項消遣轉化為「著陸練習（Grounding）」，可以參考以下建議：

●挑選舒適據點： 戶外咖啡座、書店窗邊位、公園長椅或餐廳吧台都是很好的選擇。

●放下手機： 安頓好後，收起手機，單純觀察周遭細節。比如某人的穿著，或他們說話時的手勢。

●練習「不評判」： 當念頭浮現時，像傳統冥想一樣讓它飄過，不要在腦中評論或編造故事。如果發現自己開始腦補劇情也沒關係，這並無對錯，重點在於放鬆。

●加入趣味互動： 若覺得專注太難，可以玩點小遊戲，例如數數看有多少人穿紅色衣服，或有多少孩子領到紅包後的興奮表情。

與充滿濾鏡與修飾的社群媒體不同，觀察路人讓你領略生活的「原汁原味」。史提爾雷恩博士認為，這種真實感能讓人感到自由並與社群產生連結。

趁著這個春節長假，當你覺得應酬社交讓人疲憊、或是思緒鑽牛角尖時，別逼自己清空大腦，試著把放鬆的工作交給外面的世界。你只需要找個角落坐下來，看著新春氣息在每個人身上流轉，在觀察他人的同時，也為自己的內心除舊布新，找回那份久違的平靜與能量。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

