才不敷衍！TikTok瘋傳「熱水養生法」連老外都跟風　網驚：男友說「多喝熱水」竟然是真的？

趁著農曆春節年假，大眾在忙著除舊佈新、與親友圍爐聚餐之餘，不少人也正計畫著新的一年如何調整生活步調。多數人在列下新年目標時，總會提到升職加薪、規劃一場夢幻旅行或是養成運動習慣；但其實健康轉運的關鍵，可能就藏在一杯最不起眼的「熱水」裡。國外網站《Bustle》分享，近期在歐美影音平台TikTok上，這股來自東方的養生智慧意外翻紅，讓許多西方網友驚呼溫熱飲品對身體的奇效，不僅展現了浪漫化日常的態度，更引發一股「寵愛自己」的健康新風潮。

熱水奇蹟：歐美網友瘋傳的東方智慧

在西方飲食文化中，冰冷的飲品如冰咖啡、水果奶昔或是冷藏氣泡飲一直是生活標配，許多人甚至習慣在任何季節都加入大量冰塊，對常溫水或熱水感到陌生。然而，近期 TikTok 上「喝熱水（#hotwater）」的趨勢正席捲全球，就連國外都在流行喝熱水的中醫養生法，越來越多外國創作者開始分享這杯簡單溫熱飲品為身體帶來的變化。

隨著話題持續發燒，創作者 @roro_youraznbigsis 也發布影片笑稱「這是在幫身體等級提升」。身為華人的她調侃道，自己從小就被教導熱水的力量，很高興這股風潮終於在西方社群開竅。她在爆紅影片中強調，無論是肚子脹氣、經期不適、體質虛寒或是皮膚狀態不佳，早晨起床的第一件事就是喝熱水，這能讓整體感受顯著改善。

為何熱水有效？中醫觀點解析

這股風潮也讓許多人對中醫理論產生好奇，創作者 @sherryxiiruii 透過系列影片解答了相關疑惑，並介紹如睡前吃煮熟蘋果、早餐吃熱食以及穿室內拖鞋等暖身習慣。

「整合療癒藝術」創辦人、中醫師曹蓮（Tsao-Lin E. Moy）指出，中醫核心在於透過飲食與生活習慣維持體內的平衡，「溫暖」是該生活方式的首要任務。她在接受採訪時表示，調節體溫至關重要，因為良好的血液循環有助於「氣」的流動。冰飲會使身體系統產生震驚反應，而溫熱飲品則能支撐體內能量，特別是針對負責代謝與消化的胃部。

醫師解釋，攝取冷飲會迫使身體消耗能量來提高內部溫度以便消化，這會損耗體內的「氣」。相對地，喝熱水能讓腹部放鬆、減輕脹氣，還有助於營養吸收，讓人不再整天無精打采。

如何融入日常：平衡才是王道

想要嘗試這種養生法並不難，關鍵在於增加溫水或熱茶的比例，特別是早晨空腹時。專家建議可將原本充滿冰塊的飲料換成花草茶，或是加入檸檬與蜂蜜的熱水。若習慣喝奶昔，功能醫學專家Stace Nelson-Hicks博士建議可加入生薑、肉桂或小荳蔻等「溫性辛香料」來中和寒性。

中醫師Katherine Altneu也提到，任何時候感到口渴，選擇溫水都比冰水佳，若一時無法接受熱水，常溫水也是很好的替代方案。

過去網路常有笑話，指男友最愛在女友經期不舒服時說「去喝熱水」，總被虧是敷衍的表現，沒想到這竟然真的有用？專家指出，中醫講求的是如童話故事般「剛剛好」的平衡。隨著攝取更多溫熱能量，不僅消化問題能獲得改善，排便會變得更順暢，經痛情況也可能隨之減輕。

在這個充滿喜氣的新春佳節，不妨給身體一份溫柔的新年禮物，從手中的那杯熱茶開始，開啟暖和又健康的一年。