生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

斥資三千萬　東海打造全台最強大學AI算力中心

▲▼全台大學最強NVIDIA算力中心在東海大學啟用。（圖／東海大學提供，下同）

▲全台大學最強算力中心在東海大學啟用。（圖／東海大學提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

東海大學斥資三千萬的AI算力中心正式啟用，台中市長盧秀燕指出，「數位力就是城市競爭力」，東海大學在校友李詩欽捐贈高階伺服器後，已擁有全台大學最強的運算基地，東海可以作為台中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾，她將與張國恩校長將東海作為台灣AI人才培育與智慧城市發展的新引擎。

張國恩校長表示，過去兩年投入一億的校園AI基礎建設已邁入全新里程，而這座算力中心由第12屆傑出校友、榮譽理事長，也是英業達創辦人之一的李詩欽慷慨捐贈高階運算平台，為東海注入最強算力。

主持剪綵典禮的盧秀燕稱讚此算力中心將成為台中「智慧城市」數位轉型的重要加速器，也確立東海在全台AI人才培育的領航地位。

東海大學董事長吳清邁強調，董事會全力支持AI領域建設，期許學生在校即能掌握產業界最先進設備。東海正式將發展藍圖轉化為產學互惠的具體實績，未來將持續發揮社會影響力，引領台灣高等教育轉型趨勢。

圖資長楊朝棟說明，此次啟用的算力中心展現頂級運算叢集規格；技術上則採用專用冷卻機櫃，成功克服高強度運算帶來的散熱與電力挑戰，確保系統穩定運作。此外，結合校內近年佈建的近500台AI PC，東海已建構出「從終端基礎到雲端高階」的完整算力生態系，讓師生能無縫接軌各類規模的研發需求。

02/17 全台詐欺最新數據

74 0 7511 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

花蓮9歲童鯉魚潭溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因
雲林回收場嚴重火警！4縣市聯手搶救
凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻
快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　遭檢方聲押
快訊／英國王室震撼彈！安德魯王子遭逮
初四水氣增多！明北北基、東半部有雨

斥資三千萬　東海打造全台最強大學AI算力中心

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

近幾周股市已迅速「懲罰」被視為人工智慧（AI）浪潮下輸家的軟體公司，但瑞銀（UBS）分析師米什（MatthewMish）警告，下一個浮現顛覆風險的恐是信貸市場。

