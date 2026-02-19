斥資三千萬　東海打造全台最強大學AI算力中心

▲全台大學最強算力中心在東海大學啟用。（圖／東海大學提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

東海大學斥資三千萬的AI算力中心正式啟用，台中市長盧秀燕指出，「數位力就是城市競爭力」，東海大學在校友李詩欽捐贈高階伺服器後，已擁有全台大學最強的運算基地，東海可以作為台中邁向2026 AI轉型之路的重要後盾，她將與張國恩校長將東海作為台灣AI人才培育與智慧城市發展的新引擎。

張國恩校長表示，過去兩年投入一億的校園AI基礎建設已邁入全新里程，而這座算力中心由第12屆傑出校友、榮譽理事長，也是英業達創辦人之一的李詩欽慷慨捐贈高階運算平台，為東海注入最強算力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

主持剪綵典禮的盧秀燕稱讚此算力中心將成為台中「智慧城市」數位轉型的重要加速器，也確立東海在全台AI人才培育的領航地位。

東海大學董事長吳清邁強調，董事會全力支持AI領域建設，期許學生在校即能掌握產業界最先進設備。東海正式將發展藍圖轉化為產學互惠的具體實績，未來將持續發揮社會影響力，引領台灣高等教育轉型趨勢。

圖資長楊朝棟說明，此次啟用的算力中心展現頂級運算叢集規格；技術上則採用專用冷卻機櫃，成功克服高強度運算帶來的散熱與電力挑戰，確保系統穩定運作。此外，結合校內近年佈建的近500台AI PC，東海已建構出「從終端基礎到雲端高階」的完整算力生態系，讓師生能無縫接軌各類規模的研發需求。