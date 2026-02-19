　
    • 　
>
地方 地方焦點

名額有限！高雄「犬貓絕育」補助開跑　每隻最高補1500元1人限2隻

▲▼高雄「犬貓絕育」補助開跑！每隻最高補1500元　1人限2隻 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「犬貓絕育」補助開跑！每隻最高補1500元。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

近年來動物保護意識抬頭，寵物管理、動物保護相關法規的推動及宣導，由數據變化可見，飼主對於犬貓絕育的認同感提升。115年度「高雄市市民犬貓絕育補助」即日起受理申請，每隻最高補助1500元，名額有限，請毛孩爸媽把握機會。

動保處統計，去（114）年度合計補助8,412隻犬貓辦理絕育手術，補助對象涵蓋本市市民、動物保護團體、愛心個體戶及辦理偏遠地區犬貓絕育巡迴活動。

其中，「市民犬貓絕育補助」項目佔3,197隻家犬貓，為歷年來此項目中最高隻數；另外，偏遠地區「犬貓絕育三合一巡迴活動」去年合計辦理34場、1,694隻犬貓完成絕育手術，成果豐碩。

動保處提醒，家中犬貓若沒有絕育容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，嚴重可能致命，為了毛孩的健康最好都要結紮。

▲▼高雄「犬貓絕育」補助開跑！每隻最高補1500元　1人限2隻 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄「犬貓絕育」補助開跑！每隻最高補1500元，1人限2隻 。（圖／記者賴文萱翻攝）

115年度「高雄市市民犬貓絕育補助」即起至7月20日開跑，限設籍高雄市且年滿18歲市民申請，每人申請上限2隻，公犬（貓）每隻新台幣800元整，母犬（貓）每隻新台幣1,500元整。

於活動期間內攜帶犬貓至本市獸醫診療機構辦理絕育手術並符合申請須知規定事項，即可向動保處提出申請，名額有限，請儘速辦理以免向隅。如經費用罄時，提前結束，以動保處官網最新公告之活動期間為主，手術前請自行查詢。

現行動物保護法明文規定，犬貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰。

02/17 全台詐欺最新數據

74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

高雄犬貓絕育補助動物保護寵物

