新春感受原民力量　科博館《鄒．自然博物》登場

▲科博館推出特展《鄒．自然博物 》，讓出門走春的遊客貼近原民文化。（圖／科博館提供）



記者白珈陽／台中報導

迎接2026新年，國立自然科學博物館推出特展《鄒．自然博物 》，透過鄒族文化展現自然與生命的深刻連結，展覽中結合臘葉標本、影像紀錄以及藝術創作，讓出門走春的遊客貼近原民文化，深入了解鄒族如何以敘事、詩歌、舞蹈及儀式等生活實踐，探索生命與萬物的關係。

科博館指出，展覽分為「鄒．眾生」與「鄒．眾神」兩大面向，呈現鄒族人日常生活，以及他們與萬物對話的方式。在鄒族文化中，山林、河川、氣候乃至命運皆有神靈棲息，這些神祇並不遙遠，而是深植於族人的生活與信仰之中，與族人共同生活、彼此照應。

活動展出30多件臘葉標本，包括楓香、九芎、金草蘭、雀榕、茄苳、山黃梔、月桃等植物，展示其在建築、醫療、染色、獵蹤等面向的實用價值與象徵意義，例如「楓香」被視為鄒族祖先的誕生之所；「金草蘭」象徵戰神，部落會所屋頂需種植此植物，參戰勇士也會佩戴以求庇佑；「雀榕」則為戰神下凡的通道，被視為神樹。透過這些植物故事，觀眾得以理解動植物如何成為連結人、土地與神祇世界的橋樑。

現場還展出多張珍貴影像，記錄鄒族日常生活與重要祭儀場景，包括戰祭mayasvi前男子於集會所栽植金草蘭、修剪神樹雀榕、吟唱迎神祭歌等畫面，展現族人與自然、神靈之間緊密而莊重的寫照。

科博館長黃文山表示，希望透過博物館的公共教育角色，讓更多人看見原住民族世代累積的自然智慧，也藉由此次展覽，讓源於鄒族文化中的知識被理解、被尊重，引導大眾新思考人與自然的關聯。展期即日起至3月22日止。

▲科博館長黃文山表示，希望透過博物館的公共教育角色，讓更多人看見原住民族世代累積的自然智慧。（圖／科博館提供）