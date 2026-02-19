運將車藏48公分武士刀！不爽被閃燈當街砍人　躲過殺人未遂

▲台中一名小黃運將不滿被閃燈，掏出48公分武士刀揮砍，法院最終僅依傷害罪判刑。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

台中一名多元計程車司機黃男不滿遭人閃燈，竟攔車後拿出長達48公分的武士刀揮舞，造成被害人臉部遭劃傷。警方雖以殺人未遂送辦，但檢方認為黃男沒朝致命部位攻擊，僅認傷害，黃最終被依傷害罪判4月、強制罪拘役40日。

檢警追查，29歲的黃男事發當時駕駛多元計程車，行經南屯區文心路時，疑似因車速問題被41歲的陳男閃燈提醒，黃男竟超車後攔阻，從車上拿出長達48公分的武士刀朝人揮砍，造成陳男車上一名32歲董男臉部、手肘有撕裂傷。

當時巡邏員警正好巡經，看見2部自小客車停於路中，有2名男子在車外拉扯扭打，第一時間上前制止，並通報線上警力支援。本案造成董男臉部受傷，送醫治療無大礙，查扣武士刀與一把手指刀，依殺人未遂、傷害、妨害自由以及槍砲彈藥刀械管制條例等4罪送辦。

中檢認為，黃男堅詞否認有殺人犯意，且所傷位置也均非致命部位，考量雙方互不認識，應僅是一時行車糾紛所導致突發狀況，難認定黃男有殺人犯意，僅以傷害、強制罪起訴。

法院認為，黃男僅因為心生不滿，就擋車對被害人持刀傷害，考量黃男有強盜、妨害自由、傷害前科，參酌本案犯行後，依強制罪處拘役40日、傷害罪4月，均可易科罰金。