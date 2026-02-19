　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處

▲▼高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄已有11處寵物犬活動區，今年再增3處。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導  　　

因應養狗人口逐年增加，高雄市府為打造「人犬共融」友善城市環境，持續在各行政區公園增設寵物犬活動區，目前全市已建置11處，並預計今年再新增3處。高雄打造出的「毛小孩設施」宛如遍佈城市的小花，為毛孩提供安全奔跑天地，也成為飼主交流休憩的幸福場域。 　　

高雄最初僅在苓雅中正公園設置1處寵物犬活動區，後續陸續於岡山87期公五公園擴增。隨需求提升，於2023年底新增鳳山中山公園、仁武西營區綠地、前鎮第79期公13、楠梓07兒21（創新路）等4處。

▲▼高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄已有11處寵物犬活動區，今年將再增加3處。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處。（圖／記者賴文萱翻攝）

2024年再於彌陀、橋頭、梓官、燕巢及岡山增設5處，使總數達11處。今年預計再新增仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座，逐步擴充服務量能。 　　

寵物犬活動區設置除遵循「一區至少一處」原則，也需考量周邊環境並取得地方共識。工務局公園處表示，部分居民會擔憂噪音或空間被壓縮，市府多選定使用率較低、且不緊鄰住家的公園規劃設置，並與里長及居民充分溝通後推動。近年更優先在人口密集、需求強烈區域設置，讓飼主就近使用，不必遠行。

▲▼高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處。（圖／記者賴文萱翻攝）　　

▲▼高雄已有11處寵物犬活動區，今年將再增加3處。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，各活動區均設置特色入口意象，結合代表犬種與在地故事，不僅成為場域識別，也吸引飼主拍照打卡。設施方面兼顧「安全、活動、服務」三面向，包含圍籬、雙層出入口、大小犬分區、草坪、遊憩設施、休憩座椅、飲水與清潔設備等，並設置告示牌進行守則、動保觀念及犬種科普宣導。部分場地更依需求加強遮蔭與照明，提升整體使用品質。 　　

公園處提醒，活動區雖由公園處負責維護環境，但寵物犬活動區的良好使用仍需仰賴飼主共同維護，包括遵守規則、隨手清理毛孩排泄物等，讓友善空間得以長久運作，讓高雄朝向更溫暖、更共融的城市邁進！

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
遭求處死刑！尹錫悅今將「世紀審判」　法官爭議曝光
賴清德遭嘔吐噴濺健康無虞！　連跑7行程跨6縣市
快訊／國道3路段「紫爆」！　最慘時速剩12公里
大樂透加碼！　今6生肖好運
賴清德拜廟救人　柯文哲：賴非急救專家怎常遇到有人昏倒？

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

笑中帶淚！0台詞動畫《喵的奇幻漂流》亞洲首演　星空下冒險啟航

高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處

沉睡數百年！芳苑崙腳寮考古遺址即將重見天日

朱立倫回桃園　陪子弟兵凌濤張羅年菜

馬年走春首選桃園市土地公文化館　名家揮毫贈春聯、闖關集章拿好禮

春節最後假期最美走春路線　北橫賞櫻泡湯探索美景

桃園南崁溪驚見泡沫污染　環保局嚴懲違規洗車場

科技種子紮根哈瑪星 港埠協會領鼓山國小學童「玩」出港口新高度

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

笑中帶淚！0台詞動畫《喵的奇幻漂流》亞洲首演　星空下冒險啟航

高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處

沉睡數百年！芳苑崙腳寮考古遺址即將重見天日

朱立倫回桃園　陪子弟兵凌濤張羅年菜

馬年走春首選桃園市土地公文化館　名家揮毫贈春聯、闖關集章拿好禮

春節最後假期最美走春路線　北橫賞櫻泡湯探索美景

桃園南崁溪驚見泡沫污染　環保局嚴懲違規洗車場

科技種子紮根哈瑪星 港埠協會領鼓山國小學童「玩」出港口新高度

補財庫怎麼補才有效？財神廟達人曝關鍵步驟　少了這張紙⋯恐白拜

新案換約+成屋轉手成賣壓　開春撿便宜！高雄3大社區有機會

《甄嬛》開播逾10年仍是「宮鬥劇天花板」！　6大經典場景全回顧

日本曾有野生「獅子」存在！重新分析老虎化石　專家驚：是穴獅

打完麻將「突現一強烈直覺」！直衝彩券行　李懿超狂戰果全場看傻

諷賴清德「單身狗」挨轟　陳佩琪：我只講一條狗已經很節制了！

春節鐵腕掃賭！　南警破獲天九職業賭場一舉帶回32人

情人節遇「無照阿伯」！雲林22歲男騎士路口擦撞噴飛　慘墜水溝

遭檢方求處死刑！尹錫悅戒嚴今將面臨「世紀審判」　法官爭議曝光

賴清德昨遭諾羅嘔吐噴濺　今健康無虞！將連跑7行程橫跨6縣市

【太滑順了吧XD】奴才幫貓咪穿衣服　牠全程沒反抗超乖巧！

地方熱門新聞

南崁溪驚見泡沫污染　環保局嚴懲違規洗車場

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

陳光復重摔昏迷　隨行馬公市長還原現場

朱立倫回桃園　陪子弟兵凌濤張羅年菜

春節最美走春路線　北橫賞櫻泡湯探索美景

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄！南區民宅險釀災南消七大隊急籲「人離火熄」

鼓山國小學童「玩」出智慧港口新視野

貝塚、古陶齊現身　成大重返彰化考古現場

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

科技救援再升級　台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客

桃園土地公文化館馬年迎春　推祈福好運系列活動

捐20部再生液晶顯示器　助弱勢家庭數位升級

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

高雄地下也很猛！3D圖資＋即時監控防誤挖

更多熱門

相關新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

高雄市左營漢神巨蛋地下停車場17日下午近5時發生停車糾紛，警方到場後依傷害罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。事後37歲呂女在社群平台發文，還原衝突過程，指控59歲蔡女動手毆打並造成她受傷，引發網友熱議。

萌汪戴頭套　小主人講故事暖安慰

萌汪戴頭套　小主人講故事暖安慰

2026全台十大特色公園出爐　大安森林公園、中央公園誰奪冠？

2026全台十大特色公園出爐　大安森林公園、中央公園誰奪冠？

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

情人節驗證愛情！高雄夫妻用結緍12周年選號　刮中100萬

春節需求大！一天跑22戶 陸女孩斜槓寵物寄養9天接100多單

春節需求大！一天跑22戶 陸女孩斜槓寵物寄養9天接100多單

關鍵字：

標籤:高雄寵物犬公園友善城市毛小孩

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

明雨區擴大　降8℃時間曝

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面