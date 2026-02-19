高雄「狗狗小花」盛開中！盤點11處寵物犬活動區　今年再增3處

▲高雄已有11處寵物犬活動區，今年再增3處。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

因應養狗人口逐年增加，高雄市府為打造「人犬共融」友善城市環境，持續在各行政區公園增設寵物犬活動區，目前全市已建置11處，並預計今年再新增3處。高雄打造出的「毛小孩設施」宛如遍佈城市的小花，為毛孩提供安全奔跑天地，也成為飼主交流休憩的幸福場域。

高雄最初僅在苓雅中正公園設置1處寵物犬活動區，後續陸續於岡山87期公五公園擴增。隨需求提升，於2023年底新增鳳山中山公園、仁武西營區綠地、前鎮第79期公13、楠梓07兒21（創新路）等4處。

2024年再於彌陀、橋頭、梓官、燕巢及岡山增設5處，使總數達11處。今年預計再新增仁武92期、林園區漁港公園及左營文學公園共3座，逐步擴充服務量能。

寵物犬活動區設置除遵循「一區至少一處」原則，也需考量周邊環境並取得地方共識。工務局公園處表示，部分居民會擔憂噪音或空間被壓縮，市府多選定使用率較低、且不緊鄰住家的公園規劃設置，並與里長及居民充分溝通後推動。近年更優先在人口密集、需求強烈區域設置，讓飼主就近使用，不必遠行。

此外，各活動區均設置特色入口意象，結合代表犬種與在地故事，不僅成為場域識別，也吸引飼主拍照打卡。設施方面兼顧「安全、活動、服務」三面向，包含圍籬、雙層出入口、大小犬分區、草坪、遊憩設施、休憩座椅、飲水與清潔設備等，並設置告示牌進行守則、動保觀念及犬種科普宣導。部分場地更依需求加強遮蔭與照明，提升整體使用品質。

公園處提醒，活動區雖由公園處負責維護環境，但寵物犬活動區的良好使用仍需仰賴飼主共同維護，包括遵守規則、隨手清理毛孩排泄物等，讓友善空間得以長久運作，讓高雄朝向更溫暖、更共融的城市邁進！