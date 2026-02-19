　
地方 地方焦點

日本爆紅情感展登陸高雄！盤點生活超煩、溫暖瞬間　神還原內心OS

▲▼新光三越展覽。（圖／新光三越提供）

▲日本爆紅情感展覽登錄高雄新光三越。（圖／新光三越提供）

記者許宥孺／高雄報導

在日本爆紅累積超過70萬人次觀展的《人也太好了吧展》與《我感到有點煩的小事展》，雙展首登高雄！展覽以詼諧幽默的文字與圖像，勾勒出生活中每一個令人感到溫暖或煩躁的瞬間，讓觀眾看了一秒心領神會，雙展目前於新光三越左營店11F文化會館登場，一路展出至3月14日。

▲▼新光三越展覽。（圖／新光三越提供）

▲展覽一開展即吸引年輕族群觀展。（圖／新光三越提供）

《人也太好了吧展》與《我感到有點煩的小事展》曾巡迴至上海、首爾等城市，這次登陸高雄，雙展由橫跨設計、插畫與空間製作的日本團隊「entaku」一手策劃。團隊成員橫跨策劃、設計、插畫與空間製作等領域，曾推出多個以情緒與日常觀察為核心的概念餐飲與沉浸式藝術專案，其作品以細膩又不失幽默的文字與圖像，勾勒出生活中的微小情感，觀眾不必出國，就能近距離感受這股從東京延伸至亞洲各地的療癒風潮。

《人也太好了吧展》：那些讓你突然覺得世界其實很溫柔的小瞬間

《人也太好了吧展》收藏了生活中的「超好人瞬間」。像是排隊時提醒你前面還有人的人；線上會議前貼心提醒你「麥克風沒開」的人；會把充電線推得超靠近再還你的人；看到外國人排隊錯方向，會上前幫忙指路的人。這些不起眼的小動作，卻讓人突然覺得：「啊～人真的好善良。」展覽透過照片、插畫與文句，把這份溫度具象化，讓每位觀眾都能在展場裡，找到與自己生命相遇過的好人影子。

▲▼新光三越展覽。（圖／新光三越提供）

▲▼展覽將生活中的小事具體化呈現。（圖／新光三越提供）

▲▼新光三越展覽。（圖／新光三越提供）

《我感到有點煩的小事展》：把那些說出口有點小題大做的小情緒，通通攤開來看

與《人也太好了吧展》相映成趣的《我感到有點煩的小事展》，收集那些看似微不足道、卻會讓人心裡默默感到在意的小事，都被細膩記錄下來。把手機拿給別人看照片，結果對方自己亂滑放大、看到前任的新對象，風格跟自己完全不同、飛機上想上廁所，結果靠走道的人睡死了、別人說「我有個朋友跟你很像」但完全不知道是誇獎還是貶低。

這些日常中細碎又真實的情境，在展場裡都被轉化為充滿幽默感的文字與視覺創作。展覽透過插畫、攝影與情境文字，將內心OS具象化。觀眾一邊看展，一邊忍不住點頭狂笑：「對！就是這種感覺！」不僅呈現吐槽式幽默，也溫柔提醒大家——允許自己有點煩，其實是一種誠實面對情緒的方式。

▲展覽資訊《人也太好了吧展》&《我感到有點煩的小事展》
展期：1月13日至3月14日 11:00-22:00 (最後入場時間21:30)
地點：新光三越高雄左營店 本館11F文化會館
購票連結：https://osu.xyz
票價資訊：全票300元

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

