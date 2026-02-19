笑中帶淚！0台詞動畫《喵的奇幻漂流》亞洲首演　星空下冒險啟航

▲《喵的奇幻漂流》草地音樂會將在3月14、15日於高美館草坡展開亞洲首演。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄春天藝術節草地音樂會從2010年即成為藝術節開幕指標性節目，今年最受矚目的是主打療癒人心、來自拉脫維亞的國際獲獎作品《喵的奇幻漂流》；一隻黑貓、一隻拉不拉多狗，再加上水豚、環尾狐猴和蛇鷲，組成洪荒世界裡的同盟，全片沒有一句台詞，音樂與畫面卻說盡一路的驚險與溫暖。當動物們登上高美館草坡巨型螢幕，搭配高雄市交響樂團的現場震撼樂音，讓觀眾在笑與淚中感受到滿滿療癒。



榮獲奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」三冠王的電影《喵的奇幻漂流》，將於3月14、15日晚上7點在高美館草坡展開亞洲首演。由高雄市交響樂團現場演奏，搭配全片電影同步巨幕放映，原作曲暨指揮-里哈德斯‧扎柳佩（Rihards Zaļupe）親自登台，帶領現場大小觀眾走入一場橫越大自然力量與情感的奇幻航程。

▲《喵的奇幻漂流》描述黑貓為了在洪水過後為了生存,與其他動物結盟共存。

《喵的奇幻漂流》情節設定在被洪水淹沒的世界，一隻傲嬌黑貓為了生存，意外與拉布拉多、水豚、環尾狐猴及蛇鷲登上一艘漂流小船。這幾隻失去家園的動物，展現出各自的天性本能，細膩描繪不同物種從戒備到彼此信任、攜手度過洪荒世界的過程，展現生命最純粹的溫度與勇氣。



《喵的奇幻漂流》全片特別之處在於無對白、無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情並訴說情感，導演金茲‧齊巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）透過流動的影像節奏與音樂氛圍，引領觀眾進入一個「沒有語言，卻充滿共鳴」的世界。這是一齣富有生命意義的電影，隨著樂團現場的震撼音響與電影畫面交織，將引領觀眾體驗這段關於漂流、共生與希望的感動人心旅程。

▲《喵的奇幻漂流》全程0台詞,故事溫暖令人動榮。



將親自到高雄指揮草地音樂會的音樂家里哈德斯‧扎柳佩出生於拉脫維亞，是位備受讚譽的作曲家、製作人與打擊樂演奏家；他的音樂創作橫跨多種類型：交響樂、宗教音樂到電影配樂，展現出他兼具古典底蘊與現代感的音樂語彙。他曾為多部國際矚目的電影譜寫原創配樂，包括 2018 年的《異教之王》（The Pagan King）與 2019 年的《1906》；其中，《喵的奇幻漂流》更讓他憑藉細膩而富有詩意的音樂語境，在國際樂壇嶄露頭角。