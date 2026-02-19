　
地方 地方焦點

笑中帶淚！0台詞動畫《喵的奇幻漂流》亞洲首演　星空下冒險啟航

▲▼《喵的奇幻漂流》草地音樂會。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

▲《喵的奇幻漂流》草地音樂會將在3月14、15日於高美館草坡展開亞洲首演。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄春天藝術節草地音樂會從2010年即成為藝術節開幕指標性節目，今年最受矚目的是主打療癒人心、來自拉脫維亞的國際獲獎作品《喵的奇幻漂流》；一隻黑貓、一隻拉不拉多狗，再加上水豚、環尾狐猴和蛇鷲，組成洪荒世界裡的同盟，全片沒有一句台詞，音樂與畫面卻說盡一路的驚險與溫暖。當動物們登上高美館草坡巨型螢幕，搭配高雄市交響樂團的現場震撼樂音，讓觀眾在笑與淚中感受到滿滿療癒。
 
榮獲奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」三冠王的電影《喵的奇幻漂流》，將於3月14、15日晚上7點在高美館草坡展開亞洲首演。由高雄市交響樂團現場演奏，搭配全片電影同步巨幕放映，原作曲暨指揮-里哈德斯‧扎柳佩（Rihards Zaļupe）親自登台，帶領現場大小觀眾走入一場橫越大自然力量與情感的奇幻航程。

▲▼《喵的奇幻漂流》草地音樂會。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

▲《喵的奇幻漂流》描述黑貓為了在洪水過後為了生存，與其他動物結盟共存。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

《喵的奇幻漂流》情節設定在被洪水淹沒的世界，一隻傲嬌黑貓為了生存，意外與拉布拉多、水豚、環尾狐猴及蛇鷲登上一艘漂流小船。這幾隻失去家園的動物，展現出各自的天性本能，細膩描繪不同物種從戒備到彼此信任、攜手度過洪荒世界的過程，展現生命最純粹的溫度與勇氣。
 
《喵的奇幻漂流》全片特別之處在於無對白、無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情並訴說情感，導演金茲‧齊巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）透過流動的影像節奏與音樂氛圍，引領觀眾進入一個「沒有語言，卻充滿共鳴」的世界。這是一齣富有生命意義的電影，隨著樂團現場的震撼音響與電影畫面交織，將引領觀眾體驗這段關於漂流、共生與希望的感動人心旅程。  

▲▼《喵的奇幻漂流》草地音樂會。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

▲《喵的奇幻漂流》全程0台詞，故事溫暖令人動榮。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）

將親自到高雄指揮草地音樂會的音樂家里哈德斯‧扎柳佩出生於拉脫維亞，是位備受讚譽的作曲家、製作人與打擊樂演奏家；他的音樂創作橫跨多種類型：交響樂、宗教音樂到電影配樂，展現出他兼具古典底蘊與現代感的音樂語彙。他曾為多部國際矚目的電影譜寫原創配樂，包括 2018 年的《異教之王》（The Pagan King）與 2019 年的《1906》；其中，《喵的奇幻漂流》更讓他憑藉細膩而富有詩意的音樂語境，在國際樂壇嶄露頭角。

關鍵字：

高雄春天藝術節草地音樂會動畫電影交響樂療癒文化局喵的奇幻漂流

