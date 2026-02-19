源頭減量見成果！高雄犬貓絕育補助年年增　市民申請數創近3年新高

▲飼主對寵物責任飼養與源頭管理的重視程度明顯提高，踴躍參與犬貓絕育與教育宣導活動。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

隨著犬貓逐漸成為家庭重要成員，飼主對「責任飼養」的重視程度也明顯提升。高雄市政府動物保護處近年持續推動犬貓絕育補助政策，鼓勵市民從源頭減量做起。根據最新統計，114年度全市共有8,412隻犬貓完成絕育手術，其中由市民自行申請補助的家犬貓就有3,197隻，創下近3年新高。

從數據來看，市民主動申請犬貓絕育補助的數量逐年攀升，112年度為1,998隻、113年度成長至2,532隻，去年更突破3,000隻關卡。高雄市農業局局長姚志旺指出，數字持續上升，顯示飼主對動物保護與責任飼養的觀念逐漸成熟，也反映政策宣導已逐步發揮效果。

▲獸醫師進行犬貓絕育。（圖／記者吳世龍翻攝）

動保處說明，透過絕育不僅能有效避免意外繁殖，也有助於改善犬貓行為、降低生殖系統疾病風險，對提升毛孩健康與生活品質都有正面幫助，因此也獲得越來越多飼主認同。

不過，動保處也提醒，依《動物保護法》規定，除非取得合法繁殖許可，一般犬貓飼主皆應為寵物辦理絕育。若有免絕育或繁殖需求，必須事先向動保處申報，否則一旦被認定為違法繁殖，將面臨新臺幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

市府強調，犬貓源頭減量與繁殖管理是動物保護工作的關鍵，補助數字持續攀升，不僅代表政策逐漸被市民接受，也象徵責任飼養理念正在高雄扎根。市府呼籲飼主共同遵守相關規範，攜手打造對動物更友善的城市環境。