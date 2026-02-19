「體能差」比抽菸、糖尿病更致命　醫曝數據：死亡風險高3倍

▲體能差竟然比抽菸更致命。示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

你以為吸菸或糖尿病才是健康最大殺手嗎？醫師王思恒分享一項研究，長期完全不運動，「體能差」帶來的死亡風險，是吸菸或糖尿病的3倍以上 ，是被忽略的「慢性自殺」。研究指出，體能差者的死亡風險，比心肺功能極佳者高出5.04倍。

體能差的死亡風險高於吸菸與糖尿病



[廣告]請繼續往下閱讀...

王思恒醫師在粉專「一分鐘健身教室」發文，這項研究發表於《JAMA Network Open》，研究團隊追蹤超過12萬名成年人長達8年，透過跑步機測試評估受試者的心肺適能，並分組分析與死亡率的關聯。結果顯示，與心肺適能極佳者相比，體能最差的一組，死亡風險高達5.04倍。

為了讓數據更容易理解，王思恒也整理常見健康風險作比較。研究顯示，吸菸約增加1.41倍死亡風險，糖尿病約增加1.40倍，冠狀動脈心臟病則約1.29倍。相較之下，「體能太差」所帶來的死亡威脅，明顯高出許多。

他直言，「體能太差帶來的死亡威脅，竟然是吸菸或糖尿病的3倍以上。不運動，其實就是一種慢性自殺。」

王思恒醫師表示，許多人會因擔心糖尿病而控制飲食，或為預防肺癌而戒菸，這些行為都很重要，但體能不足的風險卻經常被忽略。他強調，運動應被視為一種「強效藥物」，不需要追求高強度或成為運動選手，只要努力讓自己脫離體能最差的族群，就能提高生存機率。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！