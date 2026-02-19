荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

▲彰化縣環保局噪音科技執法紅牌重機104.4分貝最高。（圖／環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局今公布聲音噪音科技執法年度統計，全縣目前已設置15套設備，今年更將再添購3套移動式設備，強力取締噪音車輛。數據顯示，光是去年1到12月，就已開罰586輛次，並通知644輛次車輛到檢，其中「最會吵」的路段、其中一輛紅牌重機以104.4高分貝成為噪音王。

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）



固定＋移動式設備布下天羅地網，取締熱點公開

為了有效管制改裝車噪音，彰化縣環保局在全縣重要路段布建了12處固定式及3套移動式聲音照相執法設備。固定點位遍布彰化市、員林、鹿港、溪湖、二林等主要城鎮的交通要道，包括彰化市中山路、員林大道、139縣道芬園段、鹿港鹿草路等地。

而移動式設備，今年縣府還計劃再添購3套移動設備，讓執法網絡更綿密，總設備數將達到18套，決心讓噪音車輛無所遁形。

▲彰化縣環保局噪音科技執法汽車以91分貝最高。（圖／環保局提供）

年度數據揭秘：山腳路最熱、紅牌重機音量破表

根據環保局統計，去年全年科技執法共開罰522輛次（固定站）及64輛次（移動站）。其中，「取締冠軍路段」由員林市山腳路六段奪下，光是該固定站就開出179張罰單，並通知70輛車到檢，取締總數高達249輛次，堪稱噪音車最常出沒的熱區。

更驚人的是，在這些被開罰的車輛中，一台「紅牌重機」行經139縣道時被測得高達104.4分貝的驚人音量，創下年度最高紀錄，遠遠超過86分貝的管制標準。整體而言，在山腳路被罰的案件中，機車（143輛次）比汽車（36輛次）多了不少，顯示改裝機車噪音問題尤其突出。

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）

嚴格執法，呼籲車主勿改裝、定期檢驗

環保局強調，使用未經認證的排氣管或不當改裝，除了製造噪音擾民，也會影響行車安全。科技執法設備均經標準檢定，測得超標即可依法開罰1800元至3600元罰鍰，並要求限期改善。