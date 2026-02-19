　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）

▲彰化縣環保局噪音科技執法紅牌重機104.4分貝最高。（圖／環保局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣環保局今公布聲音噪音科技執法年度統計，全縣目前已設置15套設備，今年更將再添購3套移動式設備，強力取締噪音車輛。數據顯示，光是去年1到12月，就已開罰586輛次，並通知644輛次車輛到檢，其中「最會吵」的路段、其中一輛紅牌重機以104.4高分貝成為噪音王。

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）


固定＋移動式設備布下天羅地網，取締熱點公開

為了有效管制改裝車噪音，彰化縣環保局在全縣重要路段布建了12處固定式及3套移動式聲音照相執法設備。固定點位遍布彰化市、員林、鹿港、溪湖、二林等主要城鎮的交通要道，包括彰化市中山路、員林大道、139縣道芬園段、鹿港鹿草路等地。

而移動式設備，今年縣府還計劃再添購3套移動設備，讓執法網絡更綿密，總設備數將達到18套，決心讓噪音車輛無所遁形。

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）

▲彰化縣環保局噪音科技執法汽車以91分貝最高。（圖／環保局提供）

年度數據揭秘：山腳路最熱、紅牌重機音量破表

根據環保局統計，去年全年科技執法共開罰522輛次（固定站）及64輛次（移動站）。其中，「取締冠軍路段」由員林市山腳路六段奪下，光是該固定站就開出179張罰單，並通知70輛車到檢，取締總數高達249輛次，堪稱噪音車最常出沒的熱區。

更驚人的是，在這些被開罰的車輛中，一台「紅牌重機」行經139縣道時被測得高達104.4分貝的驚人音量，創下年度最高紀錄，遠遠超過86分貝的管制標準。整體而言，在山腳路被罰的案件中，機車（143輛次）比汽車（36輛次）多了不少，顯示改裝機車噪音問題尤其突出。

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）

嚴格執法，呼籲車主勿改裝、定期檢驗

環保局強調，使用未經認證的排氣管或不當改裝，除了製造噪音擾民，也會影響行車安全。科技執法設備均經標準檢定，測得超標即可依法開罰1800元至3600元罰鍰，並要求限期改善。

▲彰化縣環保局噪音科技執法。（圖／環保局提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
74 0 7511 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
花蓮9歲童鯉魚潭溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因
雲林回收場嚴重火警！4縣市聯手搶救
凱莉結婚10年「年夜飯各回各家」　兩派網戰翻
快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　遭檢方聲押
快訊／英國王室震撼彈！安德魯王子遭逮
初四水氣增多！明北北基、東半部有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

重案回顧／李鴻淵血洗康建狠奪4命！「牛樟芝之父」終生認知障礙

獨／高雄行人帝王條款破功！左轉撞人還炸街　救護員連喊關音響

快訊／花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

失智夫捷運站走丟...妻攔警車求援　警調監視器迅速找回

派出所變成冒險關卡　小二生體驗警察裝備直呼像開寶箱

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

主委親自回感染諾羅病毒

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

王淨誤答「飛龍在天→天龍八部？」 柯震東根本遊戲王「閃電五連鞭也懂」

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

重案回顧／李鴻淵血洗康建狠奪4命！「牛樟芝之父」終生認知障礙

獨／高雄行人帝王條款破功！左轉撞人還炸街　救護員連喊關音響

快訊／花蓮鯉魚潭驚傳天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

失智夫捷運站走丟...妻攔警車求援　警調監視器迅速找回

派出所變成冒險關卡　小二生體驗警察裝備直呼像開寶箱

快訊／屏東油漆工「過年被媽媽唸」縱火燒車搶超商　檢方聲押獲准

馬尼拉華人區分屍案　塑膠桶打開竟是遺體！嫌犯自稱台灣人

花蓮9歲童鯉魚潭遊湖翻船溺亡　業者曝天鵝船翻覆原因

荷包注意！彰化科技執法再增加　紅牌重機破百分貝成噪音王

Seedance能重現「DeepSeek時刻」？　陸媒潑冷水：複製不了

分析／蔣萬安推「無菸城市」口號或硬仗？　找藍委先修法才實際

年節心血管急診量暴增　醫曝「4大變因疊加」：血栓風險常被忽略

雲林褒忠資源回收場大火！黑煙直衝天際　4縣市聯手搶救

鄰居糾紛「強拍無辜幼童」　婦人手機被摔壞還得賠3萬9千元

被前男友羞辱醜！21歲櫻花妹砸19萬整形重生　換臉對比照曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

社會熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆　1家3代5口落水9歲男童不治

大年初三命案！嘉義男遭4人痛毆倒地亡

獨／汽車硬闖新樂街夜市　人海「護送」2hrs脫困

台中高樓深夜大火　警消救出受困7人

快訊／高雄驚傳墜樓！1人倒臥立體停車場前死亡

即／港男陳屍台北5星飯店　母崩潰後天來台認屍

獨／男師害慘單親媽　家屬控生前不探視死後猛上香

更多熱門

相關新聞

彰化毒駕！毒蟲撞上派出所階梯起火遭逮

彰化毒駕！毒蟲撞上派出所階梯起火遭逮

彰化縣員林市大年初二、18日下午4時許傳出一起離譜車禍案，警方調查，33歲洪男當時駕駛自小客車連續在溪湖、埔心路段發生事故後肇事逃逸，隨後竟一路衝撞至員林分局萬年派出所前階梯，導致車輛起火燃燒；現場警方見撞後立即上前救援，並將駕駛洪男拉出。洪男脫困後情緒相當不穩定，警方隨即實施保護管束，並送往醫院治療，初步篩檢，洪男體內驗出毒品反應，確認毒駕，全案目前正進一步偵辦中。

南崁溪驚見泡沫污染　環保局嚴懲違規洗車場

南崁溪驚見泡沫污染　環保局嚴懲違規洗車場

救護車配12導程心電圖　心肌梗塞患者死亡率降半

救護車配12導程心電圖　心肌梗塞患者死亡率降半

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

鈔能力圍爐　火爐旁擺一圈鈔票祭祖

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

小年夜彰化連2起溺水！上午驚見女浮屍　深夜36歲男溺斃

關鍵字：

彰化環保局科技執法噪音紅牌重機

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踢裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

吊車大王擁4妻「初二怎回娘家」？解決方法超霸氣

今初三「赤狗日」過年最凶　6禁忌一次看

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

對另一半斤斤計較星座Top 3

雪碧首度爆「黃明志謝侑芯交往中」！

初二回娘家傳悲劇　家人驚見他陳屍浴室

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

鳥水裡放麵包　下秒手刀咬起大魚爽吃

漢神巨蛋認了監視器死角！37歲媽遭踢裂下體淚求畫面

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

帶客戶看房「發現明顯變化！」　房仲：影響轉手與保值

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面