地方 地方焦點

沉睡數百年！芳苑崙腳寮考古遺址即將重見天日

▲彰化芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址「番仔園文化」。（圖／文化局提供）

▲彰化芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址「番仔園文化」。（圖／文化局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣珍貴的地下文化寶藏，即將再次被開啟！國立成功大學針對芳苑鄉的「崙腳寮疑似考古遺址」所提送的學術發掘申請，已於去年（2025）底正式獲得彰化縣文化局核准。未來，學術團隊可望重返現場進行深度挖掘，系統性地揭開這片土地數百年前的歷史面貌。

審議會正式通過，學術研究再度啟動

彰化縣政府於2025年12月30日召開「考古遺址審議會」，會中通過了成功大學的發掘申請案。這也是該遺址自五年前因台76線延伸工程進行初步試掘後，再度重啟正式的學術研究計畫。文化局強調，審議過程均依《文化資產保存法》辦理，並聽取各方意見，以專業態度審慎看待縣內每一處文化資產。

遺址背景豐富，曾發現貝塚與千年文物

「崙腳寮遺址」與鄰近的「東口遺址」，最初是因公路建設的環評承諾而被發現。2021年的試掘工作中，考古團隊已在崙腳寮發現了豐富的文化層，包括「夾砂陶」、瓷器以及明顯的「貝塚」堆積。證據顯示，該遺址屬於「番仔園文化」晚期乃至清代的人類活動遺留，歷史跨度可能長達約150年至700年之間。

▲彰化芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址「番仔園文化」。（圖／文化局提供）

▲彰化芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址「番仔園文化」。（圖／文化局提供）

雖然遺址部分區域曾受農業活動影響，但其總面積廣達61萬平方公尺 ，且仍保存零星的貝塚與文物分布，學術價值受到肯定。相較之下，鄰近的東口遺址地層破壞較為嚴重，因此「崙腳寮遺址」被視為更具研究潛力的區域。

深化在地歷史研究，保存彰化文化底蘊

彰化縣文化局表示，「崙腳寮遺址」目前雖尚未被指定為法定考古遺址，但為深化學術認識，因而同意成大學術團隊進場發掘。期待透過這次系統性的考古工作，能夠更完整地拼湊出當地史前與歷史時期的人類生活圖像，讓這些深埋在地底的文化記憶，得以透過科學方法被妥善記錄、保存，並轉化為彰化深厚的歷史養分。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

