FB剩老人在用？他怨無聊「只剩曬孩文」　網卻反推1實用功能

記者施怡妏／綜合報導

隨著新興社群平台不斷出現，使用Facebook（臉書）的族群逐漸改變，近年常被網友調侃「只剩老人在用」。就有網友發文抱怨，過了40歲後打開臉書，動態不是冷清到沒人更新，就是滿滿的曬小孩貼文，讓人越看越無聊，引發不少人共鳴，「小孩展示區，超boring」、「老早不使用的東西了，只剩下看哏圖」。

有網友在PTT發文，一點開臉書，發現好友名單中約三分之二的人已經很久沒有更新，幾乎無法得知對方近況；少數仍有更新的朋友，內容多半圍繞生活瑣事或育兒日常，讓他忍不住直呼，「這些跟我有什麼關係？」也不禁疑惑，過了40歲後覺得臉書變得很無聊，是否其實很正常。

貼文曝光後，立刻引來大量網友留言附和，不少人直言「早就沒朋友在看了」、「臉書傳訊給我的只剩廣告」、「現在開臉書只是為了看夜市擺攤資訊」、「FB、IG到了大家都在曬小孩的年紀了」、「不然還能發什麼，生活就是這樣」、「我用FB不是為了看別人近況，是在寫自己的紀錄啦」、「拿來偶爾刷新聞用」、「我記得註冊FB的原因是想玩開心農場」、「有在更新的只剩10%吧」。

不過，也有網友認為臉書其實仍然實用，只是用途早已不同，「我都拿來看地區情報、旅遊資訊、娛樂消息。還蠻有用的啊」、「現在都拿來追蹤各領域的投資文」、「現在臉書都是為了看買賣社團的文章」、「只看旅遊粉專」、「看旅遊資訊很棒，還有很多便宜的機票，資訊很齊全」、「機票、住宿促銷折扣都會看臉書粉專」。