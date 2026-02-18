20聖筊抱走300萬！屏東慈天宮近3萬人挑戰　驚人機率曝光

▲屏東市歸來慈天宮。（圖／記者陳崑福攝）

記者閔文昱／綜合報導

屏東春節最狂挑戰！位於歸來慈天宮的「擲筊大賽」今年邁入第6年，大獎再度加碼至300萬元現金，只要在大年初一、初二現場排隊，連續擲出20個聖筊就能把現金抱回家。不過活動17、18日兩天共吸引近2至3萬人次挑戰，最終仍無人成功，300萬元持續「等有緣人」。

連6年加碼 從機車送到300萬現金

慈天宮自2021年起舉辦春節擲筊活動，獎項一年比一年大。首年送機車、第2年送豐田汽車、第3年送賓士，前年起改為發放現金200萬元，今年再升級為300萬元，成為全台春節最受矚目的廟宇活動之一。

不過，想抱走大獎難度極高。根據數學老師計算，連續擲出20個聖筊的機率僅「104萬8576分之1」，等於理論上要超過104萬次才可能中一次，幾乎是不可能的任務。

排隊50分鐘只為一擲 最高紀錄仍停在17筊

儘管機率驚人，今年仍吸引近3萬人次湧入挑戰。由於排隊人潮眾多，平均需等40至50分鐘才能擲一次，但活動不限次數，可以反覆排隊再挑戰。副主委吳漢霖表示，過去曾有人一整天都在排隊擲筊，仍未成功，讓現場笑稱「神明不給的，擲再多次也沒用」。

主委蔣家煌指出，歷年最高紀錄為17個聖筊，距離20筊門檻仍差臨門一腳。不過，只要連續擲出12個聖筊，就能騎走機車，今年也已有民眾成功抱回獎品；擲出5個聖筊者則可參加PK賽，有機會獲得1萬6000元發財金。

300萬元大獎再度槓龜，也讓不少信眾直呼明年還要再戰，看看自己是不是那位「命中註定的有緣人」。