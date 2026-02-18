　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20聖筊抱走300萬！屏東慈天宮近3萬人挑戰　驚人機率曝光

▲屏東市歸來慈天宮 。（圖／記者陳崑福攝）

▲屏東市歸來慈天宮。（圖／記者陳崑福攝）

記者閔文昱／綜合報導

屏東春節最狂挑戰！位於歸來慈天宮的「擲筊大賽」今年邁入第6年，大獎再度加碼至300萬元現金，只要在大年初一、初二現場排隊，連續擲出20個聖筊就能把現金抱回家。不過活動17、18日兩天共吸引近2至3萬人次挑戰，最終仍無人成功，300萬元持續「等有緣人」。

連6年加碼　從機車送到300萬現金

[廣告]請繼續往下閱讀...

慈天宮自2021年起舉辦春節擲筊活動，獎項一年比一年大。首年送機車、第2年送豐田汽車、第3年送賓士，前年起改為發放現金200萬元，今年再升級為300萬元，成為全台春節最受矚目的廟宇活動之一。

不過，想抱走大獎難度極高。根據數學老師計算，連續擲出20個聖筊的機率僅「104萬8576分之1」，等於理論上要超過104萬次才可能中一次，幾乎是不可能的任務。

排隊50分鐘只為一擲　最高紀錄仍停在17筊

儘管機率驚人，今年仍吸引近3萬人次湧入挑戰。由於排隊人潮眾多，平均需等40至50分鐘才能擲一次，但活動不限次數，可以反覆排隊再挑戰。副主委吳漢霖表示，過去曾有人一整天都在排隊擲筊，仍未成功，讓現場笑稱「神明不給的，擲再多次也沒用」。

主委蔣家煌指出，歷年最高紀錄為17個聖筊，距離20筊門檻仍差臨門一腳。不過，只要連續擲出12個聖筊，就能騎走機車，今年也已有民眾成功抱回獎品；擲出5個聖筊者則可參加PK賽，有機會獲得1萬6000元發財金。

300萬元大獎再度槓龜，也讓不少信眾直呼明年還要再戰，看看自己是不是那位「命中註定的有緣人」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小港彩券行「連2天」開出大紅包！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往3年「愣見男友約砲對象」　女友崩潰心死：畫面揮之不去

走春零食戰！過年嘴饞、意志力薄弱？營養師分享3招輕盈吃

20聖筊抱走300萬！屏東慈天宮近3萬人挑戰　驚人機率曝光

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

紅包袋先別丟！「這4招」讓好運延續一整年

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話：在國外真的好爽

不只美食！日本網紅走訪台中文化景點迎新年

明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

主委親自回感染諾羅病毒

即使是火星人更要努力，恰式教學Team Taiwan – 【再起 彭政閔】

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

招財狗1

離譜畫面曝！除夕夜嫌4歲女太吵　狠父竟趕下車丟包4線大馬路

台南流當車倉庫惡火！多輛車「燒成火球」　爆炸聲狂響

交往3年「愣見男友約砲對象」　女友崩潰心死：畫面揮之不去

走春零食戰！過年嘴饞、意志力薄弱？營養師分享3招輕盈吃

20聖筊抱走300萬！屏東慈天宮近3萬人挑戰　驚人機率曝光

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

紅包袋先別丟！「這4招」讓好運延續一整年

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話：在國外真的好爽

不只美食！日本網紅走訪台中文化景點迎新年

明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

馬年走春首選桃園市土地公文化館　名家揮毫贈春聯、闖關集章拿好禮

熱銷款行動電源再傳爆炸　睡一半「頭頂燒出一團火」險嚇死

春節最後假期最美走春路線　北橫賞櫻泡湯探索美景

桃園南崁溪驚見泡沫污染　環保局嚴懲違規洗車場

「超帥狼犬」突參賽冬奧越野滑雪　一路衝到終點！全場驚呼

全球僅73輛！賓利「1999年限量雙門跑車」登拍賣會　身價上看千萬

全身87%皮膚脫落、雙眼失明！　30歲女吃醫生開的藥竟得罕病

威力彩頭獎衝2億！台彩公布「超旺號碼」狂開330次　冷熱門球號曝

WBC回顧／09輸中國、17兵敗韓國　中華隊走過徵召不順陣痛期

Google Pixel 10a閃電登場　價格不變、規格公開

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

生活熱門新聞

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

以往紅包都是6600元　「今年改包600元」給爸媽

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

「都30歲了還不結婚？」她1句話神反擊！親戚秒閉嘴

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

交往3年「愣見男友約砲」　女友心死：畫面揮之不去

紅包袋別丟！4招「招財秘訣」

過年硬要刮「賠掉台積電1股↑」　苦主：死性不改

更多熱門

相關新聞

黃妃、卜學亮登文總WE ARE對唱「子曰」　苗可麗、孫淑媚聯手坐鎮

黃妃、卜學亮登文總WE ARE對唱「子曰」　苗可麗、孫淑媚聯手坐鎮

文化總會製作的春節特別節目《2026 WE ARE 我們的除夕夜》，由藝人吳姍儒Sandy連續四年擔綱主持，幕前演出陣容突破千人，透過跨界共演團團聯手，擦出滿滿火花，黃妃、苗可麗、孫淑媚、Feng Ze 邱鋒澤、Bii畢書盡等演出藝人也分享各自年節計畫，陪伴觀眾熱鬧過新年。

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

明起漸回暖「日夜溫差大」　初四北北基、東半部雨勢稍增

明起漸回暖「日夜溫差大」　初四北北基、東半部雨勢稍增

陸客少6成！1月訪日外籍旅客仍有360萬人

陸客少6成！1月訪日外籍旅客仍有360萬人

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

關鍵字：

屏東擲筊春節慈天宮現金獎

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話

4口春遊成死別！媽媽長春祠「犁田」搶救不治

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

購物天后尪想「邊看A片邊做」5女星房事全招了

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」發表

X光驚見無名指戴鑽戒　她感動哭了

小港彩券行「連2天」開出大紅包！284組持續加開

湖北爆竹店爆炸！已導致12人死亡

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

北捷地圖為何不是北方在上？內行揭關鍵原因

盤點5位台灣女童星「轉大人」

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

更多

最夯影音

更多
賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝
吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴清德參拜祀典武廟！主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

賴總統變身賴醫師！屏東南州精明寶宮參拜　遇婦昏倒立即上前關心

主委親自回感染諾羅病毒

主委親自回感染諾羅病毒

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面