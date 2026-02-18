國道一號連環撞！移工騎機車誤闖「遭4車碰撞」急送醫

▲移工誤闖國道「遭3連撞」。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、柯振中／桃園報導

國道1號北向內壢路段18日晚間發生交通事故，一名疑似外籍移工機車騎士誤上國道，與4部小客車先後擦撞，摔倒遭追撞，造成左腳骨折及多處擦挫傷，所幸無生命危險，交通一度受阻，警方已排除事故並呼籲民眾注意道路標誌。

誤闖國道遭連撞3次

事故發生於2月18日20時58分，國道1號北向56公里處。當時該段現場為內側、中線及輔助車道共三車道，機車騎士行經此處與輔助車道一輛26歲戴姓男子駕駛的小客車發生擦撞，隨後又與外側及中線車道的兩輛小客車相撞。騎士摔倒在車道上，再遭後方小客車追撞。

本大隊巡邏員警立即到場處理，將騎士送往林口長庚醫院救治。初步了解，騎士疑似為外籍移工，左腳骨折、身體多處擦挫傷，4部小客車駕駛酒測值均為零，機車騎士待檢驗。事故現場於21時29分排除。

警方籲誤闖應緊急停在路肩

警方指出，騎乘機車應隨時注意道路標誌與標線，避免誤上高速公路。如不慎誤上國道，應立即停靠路肩並撥打1968或110求援，警方會立即派員協助。同時，民眾若發現機車違規上高速公路，可使用「1968App警政報案」通報，確保國道行車秩序與安全。

