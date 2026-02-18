加州恐怖雪崩「滑雪團遭埋」9人失蹤　恐成美國史上最慘

▲加州恐怖雪崩「滑雪團遭埋」9人失蹤。（圖／翻攝內華達警長辦公室臉書，下同）



記者許力方／綜合報導

美國加州內華達山脈17日上午發生嚴重雪崩事故，一支滑雪團在偏遠山區活動時遭雪埋，造成9人失蹤、6人獲救。當局已動員多支搜救隊伍展開行動，加州州長也掌握情資，協調州級資源支援。

卡索峰突發雪崩 滑雪團遭瞬間掩埋

內華達郡警長辦公室指出，事故發生於18日上午11時30分左右，一行15人正在特拉基鎮卡索峰當地滑雪，突如其來的雪崩橫掃坡面，將整團人掩埋。

警方表示，先前誤報為16人，經確認實際人數為15人。目前已有6人脫困，其中2人因傷勢送醫，其餘9人仍下落不明。由於山區氣候惡劣，搜救行動面臨高度風險，警方也宣布當日晚間暫不再更新訊息。

事前已示警「高度危險」 風暴增添變數

事故發生當天，加州北部多地發布冬季風暴警報，高海拔地區預測有強降雪。內華達山脈雪崩中心當日清晨即警告，該區域雪崩風險達「高度危險」等級。

警方直言，在這樣氣象、地形條件下，仍帶領付費旅客進入偏遠雪地並非明智決定，但相關細節尚待釐清，未公布涉事業者名稱。若失蹤9人全數罹難，將成為美國歷來最嚴重的單一雪崩事故之一。

目前救援人員已由附近滑雪度假村與戶外冒險中心組成搜救隊伍趕赴現場。倖存者曾利用防水布搭建臨時避難所，並透過無線電信標與簡訊對外求援。警方警告，未來數小時至隔日仍可能發生新的雪崩，山區情勢依舊嚴峻。