北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

▲德國在台協會好奇「北捷地圖為何不是北方在上？」（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會）

記者閔文昱／綜合報導

德國在台協會今（18）日傍晚在臉書發文，點出台北捷運站內地圖方向「不一致」的現象，直言德國人習慣明確規則、地圖幾乎都是「北方在上」，因此看到北捷地圖有時北在上、有時東西南在上，讓他們相當困惑，引發網友熱烈討論。

德國人習慣「北方在上」 看北捷地圖好困惑

德國在台協會在貼文中表示，德國人喜歡明確規則，也通常會遵守，這不只適用於法律，在其他領域也是如此。例如在德國，幾乎所有地圖都是「北方在上」，沒有人會想到還有其他畫法，其他歐洲國家也大多遵循這項原則。

不過，協會指出，台北捷運公司（MRT）站內地圖卻朝向各種不同方向，「有時北在上，有時南或西或東在上」，讓「可憐的德國老」看得一頭霧水，也好奇為何要用這麼不一致的方式呈現。

網友解答：這是「設身處地」的指示方式

貼文一出立刻吸引大批網友留言解答，不少人直呼這其實是貼心設計，這樣的畫法能讓正在看地圖的人，直接知道出口在自己前後左右哪個方向，「不用在頭腦裡旋轉地圖」；也有人解釋，「地圖歸北」主要是為了與現地對照，但都市尋路更重視相對位置，因此台灣捷運多採「看圖當下的面向為上方」。

還有留言提到，這種方式屬於「Wayfinding Signage」指標系統概念，也就是以閱覽者所在位置與面向為基準，讓地圖上方對應閱覽者的前方。如果北方此刻在看圖者右邊，地圖上的北方就會畫在右邊，減少方向轉換帶來的混淆。不過也有民眾坦言，若是習慣使用Google地圖、經常以「北方朝上」閱讀地圖的人，初次看到確實會覺得不太習慣。

北捷早有說明 大範圍歸北、小範圍「前方朝上」

事實上，台北捷運公司過去曾說明，捷運站內的大範圍地圖，如路網圖，確實採「北方朝上」；至於站內出口周邊的區域地圖，為了方便旅客快速判斷出口方向，則採用「前方朝上」的設計。