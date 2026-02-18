　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

▲德國在台協會好奇「北捷地圖為何不是北方在上？」。（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會）

▲德國在台協會好奇「北捷地圖為何不是北方在上？」（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會）

記者閔文昱／綜合報導

德國在台協會今（18）日傍晚在臉書發文，點出台北捷運站內地圖方向「不一致」的現象，直言德國人習慣明確規則、地圖幾乎都是「北方在上」，因此看到北捷地圖有時北在上、有時東西南在上，讓他們相當困惑，引發網友熱烈討論。

德國人習慣「北方在上」　看北捷地圖好困惑

[廣告]請繼續往下閱讀...

德國在台協會在貼文中表示，德國人喜歡明確規則，也通常會遵守，這不只適用於法律，在其他領域也是如此。例如在德國，幾乎所有地圖都是「北方在上」，沒有人會想到還有其他畫法，其他歐洲國家也大多遵循這項原則。

不過，協會指出，台北捷運公司（MRT）站內地圖卻朝向各種不同方向，「有時北在上，有時南或西或東在上」，讓「可憐的德國老」看得一頭霧水，也好奇為何要用這麼不一致的方式呈現。

▲德國在台協會好奇「北捷地圖為何不是北方在上？」。（圖／翻攝自Facebook／German Institute Taipei 德國在台協會）

網友解答：這是「設身處地」的指示方式

貼文一出立刻吸引大批網友留言解答，不少人直呼這其實是貼心設計，這樣的畫法能讓正在看地圖的人，直接知道出口在自己前後左右哪個方向，「不用在頭腦裡旋轉地圖」；也有人解釋，「地圖歸北」主要是為了與現地對照，但都市尋路更重視相對位置，因此台灣捷運多採「看圖當下的面向為上方」。

還有留言提到，這種方式屬於「Wayfinding Signage」指標系統概念，也就是以閱覽者所在位置與面向為基準，讓地圖上方對應閱覽者的前方。如果北方此刻在看圖者右邊，地圖上的北方就會畫在右邊，減少方向轉換帶來的混淆。不過也有民眾坦言，若是習慣使用Google地圖、經常以「北方朝上」閱讀地圖的人，初次看到確實會覺得不太習慣。

北捷早有說明　大範圍歸北、小範圍「前方朝上」

事實上，台北捷運公司過去曾說明，捷運站內的大範圍地圖，如路網圖，確實採「北方朝上」；至於站內出口周邊的區域地圖，為了方便旅客快速判斷出口方向，則採用「前方朝上」的設計。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
紅包袋先別丟！「這4招」讓好運延續一整年
快訊／大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組　30人成
北捷地圖「1設計」德國人超困惑！內行揭密：很貼心
「5種隔夜菜」醫警告別吃了！點名1湯品：恐藏致命毒素

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

紅包袋先別丟！「這4招」讓好運延續一整年

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話：在國外真的好爽

不只美食！日本網紅走訪台中文化景點迎新年

明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」　網吵翻：直接休到3/1

年夜飯剩菜塞爆...冰箱非萬能箱　專家曝食材冰存撇步

春節出遊想招財？愛車必備這5樣「行車開運好物」讓新的一年財路暢通

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

太平山遊樂區15人團隊撐全場　每人都具備基本3技能

港務公司成立AI及永續委員會　邀施振榮、張嘉淵任智囊團

紅包袋先別丟！「這4招」讓好運延續一整年

情侶出國玩「回飯店會做什麼？」　網吐實話：在國外真的好爽

不只美食！日本網紅走訪台中文化景點迎新年

明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」　網吵翻：直接休到3/1

年夜飯剩菜塞爆...冰箱非萬能箱　專家曝食材冰存撇步

春節出遊想招財？愛車必備這5樣「行車開運好物」讓新的一年財路暢通

被緬因哥「壁咚」強行舔頭！短腿貓放棄掙扎：這愛太窒息了

快訊／大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組　30人成百萬得主

「鋼琴女神」李元玲跳芭蕾滿腳水泡　曬傷勢照：一切都值得

姑婆坐車「狂下指導棋」神煩！他1招對方閉嘴了　一票喊痛快

發文痛批吸金盤業務　刑事局大隊長李泱輯：不是蠢就是壞

珍珠胸針優雅又襯托專業感　熱賣款出列

喝咖啡吃甜食「胃酸噴發咳不停」　別讓火燒心毀生活！醫教養胃法

胡瓜續留《大集合》的溫暖真相　超越收視率的社會契約！

北捷地圖「北不一定在上」德國人超困惑！內行揭密：設計很貼心

800萬人看呆！　雪梨女孩練出「超逼真蛋糕花束」紅到電影首映

【手中紅繩竟自主抖動】鄭麗文法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

生活熱門新聞

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

初二買彩券「財神爺在南方！」　5生肖財運超旺　

蘆洲麻糬「深V闆娘」爆紅　真面目曝

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」網吵翻

賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」

鄭麗文紅繩4次抖動！唸到16字 「這一幕抖最兇」

YouTube爆災情「打開首頁一片白」

過年又被逼婚！年輕人1句話「長輩嚇倒閉嘴」

小姑初二回娘家！婆婆要她「取消娘家飯局」

更多熱門

相關新聞

走春怕爆「國道停車場」！3款實用APP快載

走春怕爆「國道停車場」！3款實用APP快載

農曆春節假期來了！不少人早已安排出遊，可走春行程最怕遇到塞車，到了目的地還要找停車位。《ETtoday新聞雲》整理3款超實用APP，查看路況除了使用Google Maps，也可以搭配公路總局推出的「幸福公路APP」、「高速公路1968」使用，即時掌握路況，避開壅塞時段開心玩。

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

北捷龍山寺站深夜驚魂！乘客全衝下車

約北車M8出口面交　「1句話」逼哭萬人

約北車M8出口面交　「1句話」逼哭萬人

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

外國人「驚見北捷2服務」超罕見　搭完震撼：世界第一

Fumi阿姨踹飛甩袋撞膝嬤　法院認定互毆裁罰4000元

Fumi阿姨踹飛甩袋撞膝嬤　法院認定互毆裁罰4000元

關鍵字：

北捷地圖方向德國協會捷運設計導航

讀者迴響

熱門新聞

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫

八德女客中10萬竟沒發現　彩券行急發文尋人

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

2026財運爆發三大星座！

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面