社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南流當車倉庫惡火！多輛車「燒成火球」　爆炸聲狂響

記者林東良、閔文昱／台南報導

台南市安南區18日晚間傳出火警！位於台南市安南區培安路356巷22號一處疑似流當車輛放置場，晚間7時33分通報起火，現場一半為露天、一半為鐵皮結構，多輛汽車陷入火海，烈焰沖天、濃煙密布，附近民眾還聽見疑似爆炸聲，場面相當驚人。

消防局獲報後，立即派遣安和等分隊共24車、54人前往搶救，19時42分首批車組到達，44分佈線出水灌救。因燃燒範圍擴大，消防單位陸續派遣至第4梯次支援，並出動補給車，同時啟動區域聯防機制，通知消防署、警察局、自來水公司、台電、環保局及瓦斯公司等相關單位到場協助。

▲台南流當車場陷火海，爆炸聲頻傳。（圖／記者林東良翻攝）

▲台南流當車場陷火海，爆炸聲頻傳。（圖／記者林東良翻攝，下同）

出動機器人支援　晚間8時20分火勢控制

消防指揮官回報，晚間8時17分於培安路356巷15號設置集結區，並加派南門消防機器人投入火場支援，人員休息區及器材管制區也同步設置完成。晚間8時20分回報火勢已控制，後續持續殘火處理與清查。

▲台南流當車場陷火海，爆炸聲頻傳。（圖／記者林東良翻攝）

初步了解，起火地點為流當車輛倉庫，場內多為銀行收回的車輛，實際燒毀車數仍待統計。所幸目前未傳出人員傷亡，至於確切起火原因與財損情況，仍待火勢完全撲滅後由消防單位進一步調查釐清。

02/16 全台詐欺最新數據

紅包袋先別丟！「這4招」讓好運延續一整年
快訊／大樂透初三上看1.3億！春節大紅包送出36組　30人成
北捷地圖「1設計」德國人超困惑！內行揭密：很貼心
「5種隔夜菜」醫警告別吃了！點名1湯品：恐藏致命毒素

