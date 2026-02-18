賴清德同日遇嘔吐、熱暈插曲　「自嘲迷因」10連發：健康別開玩笑

▲賴清德同日遇嘔吐、熱暈插曲，親PO10張迷因圖報平安。（圖／翻攝自Threads／william_chingte，下同）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德大年初二在Threads曬出10張「賴桑的過年迷因」梗圖，其中包括「突然想不起遠親的名字」、「當親戚第一次帶伴侶過年」、「當我紅包包比較大包」等情境照，讓不少網友笑翻直呼「以為是網友惡搞，結果竟然是總統本人發的！」不過這組看似輕鬆的迷因，其實背後與他當天走春接連遇到的突發狀況有關。

武廟主委疑染諾羅突嘔吐 濺到總統肩膀

賴清德今（18日）上午前往台灣祀典武廟發放福袋時，廟方主委林培火疑似感染諾羅病毒，在致詞過程中突然嘔吐，甚至濺到賴清德左手與肩膀，引發外界關切總統是否受影響。林培火事後表示，家中有人感染諾羅病毒，自己可能也被傳染，「吐一吐就好了」，並對現場造成驚擾致歉。賴清德當下上前關心，也向媒體說明對方意識清楚、情況穩定。

隨後賴清德轉往屏東精明寶宮參香時，又有一名老婦疑因久站與曝曬而暈倒，他也立即示意暫停致詞並上前查看，被外界形容宛如「賴醫師」再度上線。

笑中帶嚴肅 籲民眾春節留意健康

對於接連發生的插曲，賴清德在社群發文表示，「幕僚可以拿我的照片開玩笑，但有一件事，請大家一定要認真看待，那就是自己的身體健康。」他提醒，春節期間大魚大肉、聚會頻繁，加上人潮聚集，病毒傳播機率隨之增加；若感覺疲累或不適，務必多休息、不要勉強，「健康第一，平安就是福。」

貼文曝光後吸引超過4.6萬人按讚，不少網友留言關心總統身體狀況，也有人笑稱「幕僚真的很會做圖」、「這組迷因太接地氣」。賴清德也轉發衛福部春節健康提醒，再次強調，過年平安健康才是最大的福氣。