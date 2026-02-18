　
社會 社會焦點 保障人權

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完送女兒回馬公　返家途中遇劫

▲▼村長黃禮聰重傷不治。（圖／記者陳洋翻攝）

▲村長黃禮聰重傷不治，副駕駛座的妻子也傷重身亡。（圖／記者陳洋翻攝）

記者陳洋、柯振中／澎湖報導

澎湖縣政府消防局18日16時17分接獲通報，指稱白沙鄉縣道203線港子村往赤崁村路段發生自小客車疑似自撞路樹事故，車上駕駛及副駕駛共2人受困車內。後續經過證實，駕駛為赤崁村村長黃禮聰、車上的女子則是黃的妻子，2人均雙雙不治。

消防局立即派遣白沙及西嶼分隊3車7人前往搶救，由小隊長楊宏緯指揮。救援人員抵達後確認，事故地點為縣道203線14.4公里處（港子段），小客車衝入路旁樹叢，車體嚴重變形，隨即使用油壓撐開器、油壓剪及軍刀鋸等破壞器材展開救援。

兩人救出時均呈OHCA 分送兩院急救

救援人員破壞車體後，分別將66歲黃姓駕駛與63歲林姓女乘客救出，兩人當時均呈到院前心肺功能停止（OHCA）狀態。傷者隨即分送三軍總醫院澎湖分院及衛生福利部澎湖醫院急救。

▲▼村長黃禮聰重傷不治。（圖／記者陳洋翻攝）

▲村長黃禮聰重傷不治，副駕駛座的妻子也傷重身亡。（圖／記者陳洋翻攝）

證實為村長夫婦 晚間宣告不治

據了解，白沙赤崁娘家宴18日為了宴請返鄉的赤崁女兒，因此開了150桌席。村長黃禮聰與妻子參加完娘家宴，送女兒、孫子回到馬公夫家，接著又驅車折返赤崁。

怎料在回家的途中，黃禮聰行經白沙港仔村一帶，突然自撞路樹，導致車輛嚴重變形，2人被救出時已失去生命跡象。

▲▼村長黃禮聰重傷不治。（圖／記者陳洋翻攝）

▲村長黃禮聰重傷不治，副駕駛座的妻子也傷重身亡。（圖／記者陳洋翻攝）

警方稍晚證實，駕駛為赤崁村村長黃禮聰，當日下午駕車載妻子前往嵵裡拜拜，約16時10分許返程途中發生事故。兩人經院方搶救至晚間6時許，仍因傷勢過重宣告不治。

酒測未能實施 肇事原因待釐清

警方指出，黃男因傷勢嚴重無法實施呼氣酒測，詳細肇事原因仍由白沙分局持續蒐證調查中。

 
