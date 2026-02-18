科技救援再升級　台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客

▲台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣延平鄉北絲鬮溪18日中午發生一起溯溪受困事件，一名民眾於山區溯溪時受困溪流對岸，由於缺乏保暖衣物且手機電力有限，情況一度緊急。台東縣消防局獲報後迅速出動，運用空拍機精準定位結合專業水域救援戰技，成功在湍急溪水中將民眾平安救出，化解危機。

消防局指出，中午12時02分接獲報案，指延平鄉轄內北絲鬮溪有1名民眾受困。報案資訊顯示，該民眾身穿藍色外套並攜帶藍色背包，雖有飲水及簡易糧食，但未攜帶保暖衣物與備用電源，若拖延至入夜或山區氣候驟變，恐有失溫風險。為爭取時效，消防局立即派遣延平分隊及關山分隊共3車8名警消與1名山域機能型義消趕赴現場，並攜帶空拍機及急流救援裝備同步出勤。

由於山區與溪谷地形崎嶇複雜，搜救人員抵達後即升空空拍機進行空中偵查，透過高空視角迅速鎖定溪谷中穿著藍色外套的待救者位置，大幅縮短搜尋時間。地面搜救人員確認位置後隨即挺進，展開後續救援行動。

面對現場湍急水流，指揮官副大隊長林承逸立即下達水域救援戰術指令，搜救人員採「攻擊式」入水方式橫渡急流迅速接近待救者，協助其穿戴救生裝備後，再運用水流與繩索牽引的「鐘擺」救援技術，將受困民眾安全擺盪回岸邊。

整個橫渡與撤離過程中，岸上團隊同步落實職安「第二備援」機制，下游配置人員手持拋繩袋警戒待命，確保任何突發狀況皆能即時因應，強化救援安全。

經救護人員現場評估，該名民眾生命徵象穩定、身體狀況良好，表示無需送醫。此次救援任務順利完成，展現台東縣消防局在複雜地形中靈活運用科技設備與專業水域戰技的高效救援能力，也再次驗證消防與義消團隊面對突發事件時的即時應變與專業默契。

