明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

▲國道今日交通量為97.0百萬車公里。（圖／高公局提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今日為春節假期第5天，截至18時國道交通量為97.0百萬車公里，仍在預期範圍。高公局預估明日國道交通量為平日年平均的1.5倍；北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。另外，有18處壅塞路段須注意，其中宜蘭至坪林路段恐從上午10時塞至翌日凌晨3時。

高公局建議，明天西部國道南向用路人儘量於6時前或12時後出發，國5南向用路人建議於5時前或17時後出發；西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間

明天重點壅塞路段如下：

●南（東）向：國1楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3土城-關西、快官-霧峰；國5南港系統-頭城；國10鼎金系統-燕巢系統。

●北（西）向：國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國6東草屯-霧峰系統；國10仁武-左營端。

明日國道相關疏導措施：

一、封閉：

(一)5-12時，國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口。

(二)10-18時，國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

(三)12-24時，國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：13-18時，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南、國5蘇澳至頭城各交流道之北向入口。

三、收費措施：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費。

四、其他：開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

▲初三國道管制措施。