獨居長者跌落山坡受困3天　靠一根木棍「舔水」求生幸運獲救

▲獨居長者靠「舔水」維生幸被池上警消救出送醫 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所於本18日上午9時47分接獲民眾報案，指池上鄉振興村一處民宅內獨居長者連續三日敲門均無人回應，疑似發生意外，遂通報警方協助。所長蔡欣妤與警員林泓成獲報後立即趕赴現場查訪，惟進入屋內後並未發現長者蹤影，情況一度令人憂心。

警方隨即聯繫振興村長林宗玉及地方民意代表潘旭瑞協助，擴大搜尋範圍，針對住家周邊逐一查看，並沿鄰近山坡與菜園仔細搜尋。最終於一處山坡菜園內發現該名長者倒臥地面，所幸意識仍清楚。長者表示，日前前往菜園巡視時不慎跌倒，因地勢偏僻且行動不便，無法自行起身，已受困原地三日。

長者進一步說明，受困期間因無法移動，僅能依靠附近水桶中沿木棍流下的水，以「舔水」方式勉強維生，情況令人動容。員警立即通報119請求支援，關山消防分隊迅速趕抵現場，經初步檢測生命徵象穩定，僅體溫略高。由於現場地勢陡峭、通行不易，警消人員合力以擔架固定傷者，步行將其抬送至道路旁救護車處，全程謹慎戒護避免二次傷害，隨後送往關山慈濟醫院接受進一步診治。整起救援過程分工明確、配合順暢，展現警消與地方協力合作的高度默契。

池上分駐所所長蔡欣妤呼籲，家中若有獨居長者，家屬應多加關懷並保持聯繫，也可與村里長及警方建立聯絡機制；鄰里若發現異狀，應即時通報警消單位，透過社區互助力量及早發現並即時協助，共同守護長者安全。

關山分局表示，適逢「115年加強重要節日安全維護工作」期間，警方除強化治安維護與交通疏導外，亦針對轄內獨居長者及弱勢族群加強關懷訪視與安全檢視，落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，並持續結合地方資源守護民眾生命財產安全。警方也提醒，民眾如發現可疑人事物或緊急狀況，請即撥打110或聯繫當地分駐（派出）所，警方將迅速到場妥適處置，確保民眾安全。