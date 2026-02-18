春節堅守崗位不鬆懈　警局長慰問成功分局同仁強化守護力量

▲警察局長慰問成功分局凝聚士氣守護平安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節期間，為體恤基層員警於年假期間仍堅守崗位、維護轄區治安與交通安全，台東縣警察局局長林宏昇特於大年初一前往成功分局慰問執勤同仁，並逐一致贈紅包，向第一線同仁表達誠摯感謝與新春祝福。現場氣氛溫馨熱絡，讓堅守崗位的員警倍感關懷與鼓舞。

林宏昇局長除親自發放紅包外，也特別關心同仁執勤安全與身體健康，提醒近期天候變化劇烈，常有晴雨交替、氣溫驟降與強陣風等情形，員警外出執勤時務必攜帶雨具並適時添增保暖衣物，確保執勤過程安全無虞。對於局長親臨慰問及貼心叮嚀，同仁們紛紛表達感謝，表示深受鼓舞，將持續堅守崗位守護地方。

成功分局表示，感謝局長於春節期間特地前來慰勉，讓基層員警倍感溫暖與支持，也有效提振整體士氣。為確保春節期間各項重要勤務順利推動，分局除投入充足警力維護轄區治安與交通秩序外，亦妥善規劃義警、民防等協勤民力共同投入勤務，強化整體治安防護網絡並分擔警力負荷。

警方指出，春節期間將持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為勤務主軸，嚴密部署各項勤務，加強犯罪預防與交通疏導，同時即時回應民眾需求，展現警察守護地方、為民服務的決心，讓鄉親在安全與安心的環境中歡度新春佳節。