　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

春節堅守崗位不鬆懈　警局長慰問成功分局同仁強化守護力量

▲警察局長慰問成功分局凝聚士氣守護平安。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲警察局長慰問成功分局凝聚士氣守護平安。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

農曆春節期間，為體恤基層員警於年假期間仍堅守崗位、維護轄區治安與交通安全，台東縣警察局局長林宏昇特於大年初一前往成功分局慰問執勤同仁，並逐一致贈紅包，向第一線同仁表達誠摯感謝與新春祝福。現場氣氛溫馨熱絡，讓堅守崗位的員警倍感關懷與鼓舞。

林宏昇局長除親自發放紅包外，也特別關心同仁執勤安全與身體健康，提醒近期天候變化劇烈，常有晴雨交替、氣溫驟降與強陣風等情形，員警外出執勤時務必攜帶雨具並適時添增保暖衣物，確保執勤過程安全無虞。對於局長親臨慰問及貼心叮嚀，同仁們紛紛表達感謝，表示深受鼓舞，將持續堅守崗位守護地方。

成功分局表示，感謝局長於春節期間特地前來慰勉，讓基層員警倍感溫暖與支持，也有效提振整體士氣。為確保春節期間各項重要勤務順利推動，分局除投入充足警力維護轄區治安與交通秩序外，亦妥善規劃義警、民防等協勤民力共同投入勤務，強化整體治安防護網絡並分擔警力負荷。

警方指出，春節期間將持續以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為勤務主軸，嚴密部署各項勤務，加強犯罪預防與交通疏導，同時即時回應民眾需求，展現警察守護地方、為民服務的決心，讓鄉親在安全與安心的環境中歡度新春佳節。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫
安芝儇被爆熱戀！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追
快訊／25歲港男陳屍5星飯店沙發　現場驚見整瓶化工原料

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄！南區民宅險釀災　南消七大隊急籲「人離火熄」

坐過站不知所措　美和警暖心護送學生返家展現為民服務精神

春節堅守崗位不鬆懈　警局長慰問成功分局同仁強化守護力量

不讓愛缺席！台東縣府「愛相挺」陪伴脆弱家庭迎新春

科技救援再升級　台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客

新北男童走失遇上「大黃蜂」　金山警暖心安撫助母子重逢

遠傳電信捐20部再生液晶顯示器　助南投弱勢家庭新年數位升級

台灣114年底陷超高齡社會　埔榮在宅急症醫療提升照護減輕負擔

苗栗農改場首創蜂蜜採集沉浸式體驗教材 開啟養蜂新模式

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄！南區民宅險釀災　南消七大隊急籲「人離火熄」

坐過站不知所措　美和警暖心護送學生返家展現為民服務精神

春節堅守崗位不鬆懈　警局長慰問成功分局同仁強化守護力量

不讓愛缺席！台東縣府「愛相挺」陪伴脆弱家庭迎新春

科技救援再升級　台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客

新北男童走失遇上「大黃蜂」　金山警暖心安撫助母子重逢

遠傳電信捐20部再生液晶顯示器　助南投弱勢家庭新年數位升級

台灣114年底陷超高齡社會　埔榮在宅急症醫療提升照護減輕負擔

苗栗農改場首創蜂蜜採集沉浸式體驗教材 開啟養蜂新模式

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

張育萌談對美軍購：國民黨務實派、鄭麗文失速親中派　在極限拉扯

瓦斯爐乾燒濃煙狂竄！南區民宅險釀災　南消七大隊急籲「人離火熄」

桃園女刮中10萬竟「直接走人」！店家急PO網尋黑貴賓主人：快回店

坐過站不知所措　美和警暖心護送學生返家展現為民服務精神

不只美食！日本網紅走訪台中文化景點迎新年

新北男閃避警眼神遭攔　一查「你被通緝2個月」傻眼了

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完送女兒回馬公　返家途中遇劫

春節堅守崗位不鬆懈　警局長慰問成功分局同仁強化守護力量

周星馳過年「親選幸運兒送大禮」　釣出柯佳嬿吐55字真心話

孩子送急診別只說「怪怪的」　醫教「3大描述技巧」更快判斷危險

【細節控會跪】美甲師彩繪「鈔票美甲」　衛星、天線連印章都神還原

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

大年初一「防災不打烊」安平消防快閃宣導守護平安年

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

高捷攜手藝術平權協會打造溫暖畫廊

麥寮燈節以光影寫下新春序曲

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

草屯敦和宮新春過平安橋求財活動人潮擠爆

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

更多熱門

相關新聞

台東縣府「愛相挺」陪伴脆弱家庭迎新春

台東縣府「愛相挺」陪伴脆弱家庭迎新春

為落實「強化社會安全網」精神，協助脆弱家庭在遭逢突發事故、正式福利尚未核定前的空窗期仍能穩定生活、安心度日，台東縣政府透過各區社會福利服務中心持續推動「愛相挺－脆弱家庭支持方案」，以貼近社區、即時到位為核心理念，結合在地愛心商家與民間資源，提供餐食券、商品券及臨時生活協助，讓身處困境的家庭在第一時間獲得實質支持與陪伴。農曆春節前夕，縣府更持續啟動關懷機制，讓服務不中斷、溫暖不打烊，陪伴脆弱家庭安心迎接新的一年。

科技救援再升級　台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客

科技救援再升級　台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客

警民攜手迎春送暖　初鹿派出所關懷弱勢與獨居長者

警民攜手迎春送暖　初鹿派出所關懷弱勢與獨居長者

獨居長者跌落山坡受困3天　靠「舔水」求生獲救

獨居長者跌落山坡受困3天　靠「舔水」求生獲救

雲林警募款20萬　捐年菜挺獨居長輩過好年

雲林警募款20萬　捐年菜挺獨居長輩過好年

關鍵字：

警察慰問台東

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

即／國道重大車禍！5車連環撞

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面