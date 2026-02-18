不讓愛缺席！台東縣府「愛相挺」陪伴脆弱家庭迎新春

▲台東縣府「愛相挺」陪伴脆弱家庭迎新春。（圖／記者楊辰東翻攝）



記者楊辰東／台東報導

為落實「強化社會安全網」精神，協助脆弱家庭在遭逢突發事故、正式福利尚未核定前的空窗期仍能穩定生活、安心度日，台東縣政府透過各區社會福利服務中心持續推動「愛相挺－脆弱家庭支持方案」，以貼近社區、即時到位為核心理念，結合在地愛心商家與民間資源，提供餐食券、商品券及臨時生活協助，讓身處困境的家庭在第一時間獲得實質支持與陪伴。農曆春節前夕，縣府更持續啟動關懷機制，讓服務不中斷、溫暖不打烊，陪伴脆弱家庭安心迎接新的一年。

縣長饒慶鈴表示，全縣目前設置台東市區、縱谷線區、海岸線區及南迴線區等4處社會福利服務中心，服務範圍涵蓋16個鄉鎮市區，透過在地化服務據點，讓有需要的民眾能即時獲得社會福利支持與專業協助。

為提升服務近便性與即時性，縣府持續深化與社區網絡合作，目前已累積近50家友善商家加入支持行列，涵蓋餐飲、生鮮超市、醫療用品及生活百貨等多元面向，更貼近日常生活需求，形成社區互助支持網絡，強化在地照顧量能。

居住於台東市區的單親母親阿美（化名），獨自扶養兩名就學子女，以臨時零工維持家計，卻因意外跌倒受傷，短期內無法工作，頓時失去主要收入來源，生活壓力驟增，日常餐食成為沉重負擔。社工在訪視後即時啟動「愛相挺」機制，媒合在地愛心店家提供餐食券與商品券，並給予臨時生活費支持，使一家三口得以穩定生活、度過難關。阿美表示，原以為只能獨自承擔困境，沒想到社會支持迅速到位，在社工持續陪伴及後續福利資源銜接下，目前生活已逐步回穩。

社會處長陳淑蘭指出，114年度「愛相挺－脆弱家庭支持方案」原規劃服務3,000人次，實際服務已達4,203人次，透過餐食券、商品券、臨時生活費補助及就醫協助等多元方式，成功協助逾100戶脆弱家庭度過急難階段與福利核定前空窗期，有效減輕生活與經濟壓力。結合在地超市、雜貨店與餐飲店等資源，也讓家庭能在原有生活圈取得餐食與生活必需品，使年節期間的餐桌多一份安心與溫暖。

縣府進一步說明，社會福利服務中心主要服務對象為遭逢家庭變故、經濟陷困或具脆弱因子的家庭，提供社會福利諮詢、個案管理、急難救助、實物銀行（物資提供）、親職教育及社區資源連結等多項服務，透過預防性介入與持續陪伴，協助家庭穩定生活、重建信心。

農曆春節前夕，各區社福中心亦結合民間慈善團體與愛心人士募集棉被、床墊、防寒衣物及白米、麵條等民生物資，透過實物銀行送達有需要的家庭，減輕經濟壓力，讓關懷在寒冬中持續傳遞。

縣府提醒，民眾若發現有社會福利需求或處於脆弱處境的家庭，可透過「關懷E起來」平台（https://ecare.mohw.gov.tw）進行通報，攜手建構更完善的社會安全支持網絡。