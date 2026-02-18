　
生活

年夜飯剩菜塞爆...冰箱非萬能箱　專家曝食材冰存撇步

▲冰箱不是萬能箱，食材保存有撇步。（圖／南投縣衛生局提供）

▲南投縣衛生局派員稽查賣場、餐飲業者食材冰存環境。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

家家戶戶年夜飯菜餚豐盛，吃不完的剩菜也常造成冰箱爆滿，但南投縣衛生局提醒，冰箱並非「萬能保鮮箱」，若食材收納不當，反而可能成為細菌溫床，正確的分層存放與溫度管理才能有效防止交叉污染，守護全家健康。

過去即有媒體新聞報導，買牛奶回家後別放在冰箱門，專家也說明，冰箱門因頻繁開關、溫度起伏最大，是冰箱最溫暖的位置，若將牛奶放在此處，容易加速變質。

▲冰箱不是萬能箱，食材保存有撇步。（圖／南投縣衛生局提供）

縣府衛生局表示，冰箱應依溫度區分存放位置：上層適合放置即食食品，如熟食、飲料；中層可放乳製品、豆製品等需冷藏食品；下層則為生鮮肉品與魚類，務必使用密封容器盛裝，避免血水污染其他食材；蔬果建議放於保鮮室，並與肉品分開存放；冷凍庫食材則應分類標示存放日期，採「先進先出」原則，避免囤放過久影響品質。

衛生局長陳南松補充，冰箱冷藏溫度應維持7℃以下、冷凍-18℃以下，並至少每月清潔一次；熟食若未立即食用，應放涼後儘快冷藏，並於再次食用前充分加熱，以降低食源性疾病風險。

衛生局呼籲民眾養成良好食材保存習慣，從正確的冰箱收納做起，保障家人飲食安全；民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義，可電洽該局服務專線049-2231994。

02/16 全台詐欺最新數據

鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

