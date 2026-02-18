被罵破格！博士人妻遭夫家掰斷手指強搶小孩　求償132萬判決出爐

▲人妻抱小孩時遭丈夫跟婆婆硬搶。（示意圖／pakutaso）

記者劉人豪／屏東報導

屏東一名有博士學位擔任公職的人妻，將小孩抱在懷中的時候，遭丈夫跟婆婆搶小孩，手指因此遭掰開骨折，火大提告求償132萬餘元，屏東地院判賠12萬1298元，不過丈夫已經給付10萬，扣除後須再連帶賠償2萬1298元。

判決指出，人妻與丈夫、婆婆，於2023年1月在住處因小孩教養問題發生口角，丈夫以雙手握住妻子環抱孩子的雙臂並往外拉開，婆婆則抱走懷中小孩，導致人妻右手前臂疼痛、右手第三指0.5公分傷痕、右手第四指腫脹併遠位指骨線狀骨折等傷害。

人妻表示，當時丈夫對婆婆說：「搶啦」、「我把她兩手抓住、妳把她手掰開」，隨後被二人前後包夾，從懷中把小孩抱走，導致右手中指遭抓傷、無名指受傷無法伸直，過程中婆婆一直罵她是壞媳婦，婆婆用蠻力以兩隻手從前面一隻一隻把她的手指掰開，並且罵「破格」。提告求償醫療費、復健費、工作損失、精神慰撫金共132萬1877元。

丈夫跟婆婆辯稱，當時人妻帶小孩至陽台情緒激動，為避免小孩生命、身體受到危害，先將她雙手拉開，將小孩抱走，均未對人妻右手指有任何觸碰，且人妻於事件發生後2日才就診，右手無名指節以外指節受傷與事件無因果關係。

法院調查，丈夫跟婆婆因為涉犯共同傷害罪嫌，均處有拘役50日，另外人妻手受傷，是因為二人自人妻懷中強行將孩子抱走導致。審酌人妻為博士畢業、擔任公職、離婚後扶養未成年子女；而丈夫為大學畢業、國稅局當稅務員，判決應賠償12萬1298元，而丈夫因傷害事件於2024年已給付10萬元，扣除後須再連帶賠償2萬1298元。