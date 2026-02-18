太危險！阿蘇搜救隊「放棄吊掛救援」3遺體　台灣家屬反應曝光

▲日本阿蘇火山口1月發生墜機事故。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本熊本縣阿蘇中岳火山1月20日發生觀光直升機墜毀意外，經過近一個月搜救，警消單位18日召開聯合協調會議後對外證實，透過無人機及體溫感測器等設備，已在火山口內發現疑似3名失蹤者的人體殘骸，但研判機上人員「生還可能性極低」。且因為火山口環境惡劣，將不會派員下降深入火山口搜救。對此，家屬也表示理解。

根據《熊本放送》報導，這架失事的觀光直升機上共載有3人，包括1名日籍男性駕駛員以及2名來自台灣的男女遊客。事發後直升機嚴重損毀，機體碎片散落在阿蘇中岳第一火山口內，由於現場火山氣體濃度高、地質極度鬆軟，加上地形險峻，搜救工作困難重重。

熊本縣消防、警方等13個相關單位18日舉行聯合協調會議，針對後續搜救計畫進行討論。會後記者會上，搜救指揮單位證實，連日來利用高科技設備進行火山口探測，已陸續找到疑似失蹤駕駛及兩名台籍觀光客的人體組織，但由於環境條件惡劣，研判3人存活機率已微乎其微。

令人遺憾的是，考量火山口內有毒氣體瀰漫、地質結構脆弱等因素，若貿然派遣人員深入火口執行救援任務，恐將引發二次災害，因此搜救單位在經過審慎評估後，決定忍痛放棄讓搜救人員下降至火山口內進行搜救的計畫。

對於這項艱難的決定，搜救單位表示，未來將研擬是否能運用特殊機具設備，嘗試將機體殘骸及罹難者遺體吊掛運出火山口。2名失蹤台籍乘客的家屬得知後，對於救援單位的決定表示理解。家屬同時強調，「請務必以救援人員的安全為最優先考量。」