政治 政治焦點 國會直播 專題報導

Hello Taiwan啟動「台灣代表處」正名行動　黃捷盼世界看見台灣

▲▼非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

▲Hello Taiwan召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（圖／立委黃捷國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

「世界論壇」（The World Forum）於柏林開幕，非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。民進黨立委黃捷表示，身為渴望與世界接軌的新世代，正名行動能讓國際社會「清晰地看見台灣」，而不必受限於含糊的身分。

「世界論壇」16日於柏林阿德隆凱賓斯基酒店（Hotel Adlon Kempinski）開幕，Hello Taiwan執行長江明信16日上午舉行國際記者會，宣布將全面推動將台灣海外辦事處由現行的「台北經濟文化代表處（TECO）」正名為「台灣代表處（TRO）」。他強調，台灣駐外機構代表的是全體2,300萬台灣人民，而非單一城市「台北」。

出席記者會的民進黨立委黃捷指出，身為渴望與世界接軌的新世代，正名行動能讓國際社會「清晰地看見台灣」，而不必受限於含糊的身分。台北市議員苗博雅則直言，使用「台北」之名是歷史遺留的諷刺，過去是為了迴避政治敏感，但現在全球地緣政治已變，台灣是一個「事實上的國家（de facto country）」，理應獲得與其實力相符的稱呼。

▲▼非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

▲▼非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）原定親自出席世界論壇，因美國國內法案處理進程臨時無法出國，改以預錄視訊方式向大會致詞。裴洛西在演說中將烏克蘭與台灣並論，稱兩者是「同一個故事的不同章節」。

「台灣是一個充滿活力的民主國家、全球經濟的關鍵齒輪，更是對『自由與中國文化不相容』這一謬論的活生生反駁」，裴洛西表示，民主國家必須在威權威脅初期就果斷行動，而非等到代價變得不可承受。「威懾不是挑釁，團結不是升級。保護台灣不只是為了和平，更是為了確保民主價值不被當作暫時穩定的籌碼交換」。

下午舉行的「Save Taiwan：對台政策跨國議會聯盟（SIPAT）」工作坊，則探討民主世界為何必須保護台灣與烏克蘭。論壇明確指出，台灣與烏克蘭的命運緊密相連，威權政權正觀察民主世界的反應，以決定是否跨越國界邊線。 在圓桌會議中，多位國際領袖分享對抗中國壓力的實戰經驗。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同主席、羅馬尼亞議員穆拉魯（Alexandru Muraru）與愛爾蘭議員白恩（Malcolm Byrne）亦同步發聲，指出對台灣的支持已跨越NATO或「五眼聯盟」等傳統軍事框架，成為全球民主國家的共識。 拉脫維亞前總統萊維茨（Egils Levits）則強調波羅的海國家與台灣的價值同盟。

台灣代表團成員也在會中提出了第一線的民主防禦觀察。黃捷特別強調，台灣目前正面臨親中利益集團對國防安全的滲透，她正積極推動跨海投資透明化法律，並針對中國對台媒體與政黨的滲透展開調查。苗博雅則從地方治理的角度出發，分享台灣如何建構民防基礎設施，在不使社會軍事化的前提下，增強平民應對「混合戰」與動能威脅的韌性。

▲▼非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

▲▼非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

▲▼非營利組織「哈囉台灣國際交流策進會」（Hello Taiwan）16日「世界論壇」場邊召開記者會，正式啟動全球「台灣代表處（TRO）」正名行動。（圖／立委黃捷國會辦公室提供）

 
