生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」：光卡司就很扯

▲百貨電影院人潮不少。（圖／記者吳奕靖攝）

▲許多網友點名《射鵰英雄傳之東成西就》是最強賀歲片。（示意圖／記者吳奕靖攝）

記者施怡妏／綜合報導

今年農曆春節檔，台灣賀歲片《功夫》、《雙囍》上映搶攻票房，也讓不少人回憶起過往經典賀歲片，一名網友詢問，若以過年題材來看，劇情效果最好的「賀歲片天花板」是哪一部？引發大批留言討論。不少人直言，心中最強賀歲片就是《射鵰英雄傳之東成西就》，至今仍難被超越，「東成西就再戰30年」。

原PO在PTT八卦板發文，早年過年期間幾乎都有賀歲片上映，多為香港明星大集合，題材涵蓋家庭、麻將等元素；後來台灣也拍攝專為春節檔期推出的搞笑電影。不過，如今有些作品僅是選在過年上映，內容未必與過年氣氛相關，因此好奇「以過年題材的賀歲片中，劇情效果最好的天花板是哪一部呢？」

PTT網友推爆《射鵰英雄傳之東成西就》

貼文曝光後掀起熱議，留言區出現多部經典片名，包括「嚦咕嚦咕新年財」、「家有囍事1992年版」、「家有囍事、與龍共舞」、「大尾鱸鰻」等。

在眾多留言中，被最多人點名的是《射鵰英雄傳之東成西就》。不少網友直呼「東成西就那卡司很誇張」、「東成西就再戰30年」、「不可能再被超越了」。

據了解，《射鵰英雄傳之東成西就》於1993年發行，採用金庸原著《射鵰英雄傳》的角色姓名與部分設定，但劇情與原著無關，以搞笑為主軸，演員陣容包括張國榮、林青霞、梁朝偉、劉嘉玲、張曼玉等一線影星，不少橋段至今仍被引用。

02/16 全台詐欺最新數據

90 0 2961 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」：光卡司就

3部新春賀歲片單

3部新春賀歲片單

新春佳節，既是「一家團圓」的代名詞，同時也是影視市場中最具象徵意義的檔期，透過全家一同看電影，在歡笑、感動與共鳴中，看見創作者們對「家庭」、「親情」與「選擇」的不同詮釋，從奇幻武俠、家庭婚宴，到文化衝突的融合，今年的賀歲片單，相較以往都提供了更豐富而多元的選擇。

