　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台灣114年底陷超高齡社會　埔榮在宅急症醫療提升照護減輕負擔

▲埔榮「在宅急症醫療」讓病人在家安心住院、在地安老。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲埔榮「在宅急症醫療」讓病人在家安心住院、在地安老。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據內政部最新統計，截至114年底65歲以上人口佔比已突破20%，顯示臺灣已正式邁入「超高齡社會」，其中南投縣65歲人口占比最多城市第三名；台中榮總埔里分院因此由在宅急症醫療團隊的合格醫師及護理師提供到宅訪視，並依個案需求及在宅急症收案條件進行量身個別化服務，以提升被照顧者生活品質、減輕照顧者負擔。

埔榮醫院指出，醫療進步提升國人平均餘命，附加不健康狀態也隨之攀升(往往伴隨慢病纏身、行動能力下降、日常生活需仰賴他人協助)，對於醫療及長照服務需求也持續攀升，面對獨居、老老或外籍看護照顧、長期臥床、有管路更換需求患者，醫療可近性、公平性及在地性是必須的；該院在宅急症醫療團隊曾成功協助多位行動不便及臥床個案，透過急症在宅照護模式，在家接受醫師評估後的急症照護，減輕病人及家屬往返醫院的照顧負擔。

▲埔榮「在宅急症醫療」，醫護到府治療肺炎、泌尿道感染和蜂窩性組織炎，讓病人在家安心住院在地安老，無需舟車勞頓。（圖／台中榮總埔里分院提供）

一位高齡長者因下肢無力，行動及自我照顧能力有限，平時需依賴長照居家服務協助日常生活，因長期留置導尿管，增加就醫困難；某日個案出現發燒及尿液異常，經居家醫療醫師緊急訪視後診斷為泌尿道感染，符合急症在宅照護收案條件並經家屬同意，在家接受住院級的治療；另一位中年患者因意外導致全身癱瘓，日常生活需依賴多重管路(包括鼻胃管、氣切管連接呼吸器及長期留置導尿管)，並由家屬及外籍看護協助照顧；後在家出現上呼吸道感染症狀，經居家醫療醫師診斷為肺炎，透過急症在宅照護模式，亦在家接受醫師評估後的急症照護。

▲埔榮「在宅急症醫療」，醫護到府治療肺炎、泌尿道感染和蜂窩性組織炎，讓病人在家安心住院在地安老，無需舟車勞頓。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮居家整合醫療團隊表示，依據「全民健康保險急症在宅照護試辦計畫」，可提供在宅(在家或機構)急症居家醫療服務，針對診斷為肺炎、尿路感染或軟組織感染等3類患者，醫療團隊將醫療送進住家或養護機構，讓個案在孰悉的環境中安心在宅接受連續性與個別性治療，可大幅減輕病人及家屬頻繁往返醫院、照護與經濟負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南京東路五星級飯店命案　港籍男死亡
張景嵐出身學霸家族！學「11種才藝」連國畫都會
快訊／湖北爆竹店爆炸！已12人死亡
賀歲片天花板是哪部？PTT一致推「30年經典神片」：光卡司就

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣114年底陷超高齡社會　埔榮在宅急症醫療提升照護減輕負擔

苗栗農改場首創蜂蜜採集沉浸式體驗教材 開啟養蜂新模式

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

桃園南門市場年味濃　凌濤帶隊發放千份福袋春聯

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

台灣114年底陷超高齡社會　埔榮在宅急症醫療提升照護減輕負擔

苗栗農改場首創蜂蜜採集沉浸式體驗教材 開啟養蜂新模式

馬年拚市政好彩頭　黃偉哲初二參拜祈福喊「一馬當先」

草屯敦和宮新春過平安橋求財人潮擠爆　副縣長發紅包賀新春

全台唯一！「財富重天而降」大砲開炸初四 　旗山財神廟狂送金幣

桃園南門市場年味濃　凌濤帶隊發放千份福袋春聯

台灣河川希望工程獎揭曉　花蓮榮獲水患治理類優質獎肯定

福袋甜點送健康　桃園榮家長輩新年笑容滿滿

大江迎新春　千份發財金＋開運小卡連三天免費送

除夕夜山區驚魂！新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

快訊／北市南京東路某飯店傳命案　港籍男於房內身亡

照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

被問「都30歲了還不結婚？」　她1句話神反擊！姑姑瞬間閉嘴

太危險！阿蘇搜救隊「放棄吊掛救援」3遺體　台灣家屬反應曝光

被罵破格！博士人妻遭夫家掰斷手指強搶小孩　求償132萬判決出爐

明起漸回暖「日夜溫差大」　初四北北基、東半部雨勢稍增

日本衛浴巨頭TOTO被點名「AI晶片隱形贏家」　股價能再漲5成

只賣新台幣20萬！Nissan「全新7人座MPV」正式發表　台灣Livina後繼有人？

赤馬年「錢包顏色」是財運關鍵！專家大推「這3色」：旺整年

新北男騎微電車未掛牌、沒戴安全帽遭盤查　酒測值0.99慘了

【你的貨到了】狗狗突然跳上郵差車 賴著不走想跟著走？XD

地方熱門新聞

陳光復急救13分鐘恢復心跳！直升機送高雄

陳光復將進刀房動手術　未來7天是關鍵期

大年初一「防災不打烊」安平消防快閃宣導守護平安年

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

高捷攜手藝術平權協會打造溫暖畫廊

麥寮燈節以光影寫下新春序曲

賴清德首站台南麻豆代天府發紅包向鄉親拜年

口湖鄉辦桌燈節打造春期最強盛典

旗山八路財神廟初四送千枚發財金幣

黃偉哲大年初一走春新化朝天宮敲第一鑼鼓發紅包迎馬年

南投家扶馬年前夕回娘家募贈愛心物資

游顥募集1120件羽絨衣　捐贈山鄉22校學童

草屯敦和宮新春過平安橋求財活動人潮擠爆

內埔警因應春節連假　內埔年街交通指引一次看

更多熱門

相關新聞

嘉義1歲多男童突無呼吸！　今解剖「死因疑肺炎」

嘉義1歲多男童突無呼吸！　今解剖「死因疑肺炎」

嘉義市西區博愛路一段1日清晨發生一起幼童猝逝案件！警消接獲民眾報案，指稱一名年約1歲8個月大的男童在住處出現呼吸急促、喘不過氣等症狀，隨後失去生命跡象，救護人員趕抵現場趕緊將男童送醫搶救，但男童仍不幸宣告不治，遺體於4日上午解剖，初判死因疑為肺炎。

袁惟仁臥床8年逝　醫揭「頭號殺手」：肺功能大幅退化

袁惟仁臥床8年逝　醫揭「頭號殺手」：肺功能大幅退化

袁惟仁病逝將與父親合葬　二姊：他從此自由了

袁惟仁病逝將與父親合葬　二姊：他從此自由了

誤當感冒恐沒命！「5種偽裝病」咳起來很像

誤當感冒恐沒命！「5種偽裝病」咳起來很像

男友激情舔耳「口水灌入」！她隔天痛爆像腦裂

男友激情舔耳「口水灌入」！她隔天痛爆像腦裂

關鍵字：

埔榮在宅急症醫療到府肺炎泌尿道感染蜂窩性組織炎

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面