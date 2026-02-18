台灣114年底陷超高齡社會　埔榮在宅急症醫療提升照護減輕負擔

▲埔榮「在宅急症醫療」讓病人在家安心住院、在地安老。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

根據內政部最新統計，截至114年底65歲以上人口佔比已突破20%，顯示臺灣已正式邁入「超高齡社會」，其中南投縣65歲人口占比最多城市第三名；台中榮總埔里分院因此由在宅急症醫療團隊的合格醫師及護理師提供到宅訪視，並依個案需求及在宅急症收案條件進行量身個別化服務，以提升被照顧者生活品質、減輕照顧者負擔。

埔榮醫院指出，醫療進步提升國人平均餘命，附加不健康狀態也隨之攀升(往往伴隨慢病纏身、行動能力下降、日常生活需仰賴他人協助)，對於醫療及長照服務需求也持續攀升，面對獨居、老老或外籍看護照顧、長期臥床、有管路更換需求患者，醫療可近性、公平性及在地性是必須的；該院在宅急症醫療團隊曾成功協助多位行動不便及臥床個案，透過急症在宅照護模式，在家接受醫師評估後的急症照護，減輕病人及家屬往返醫院的照顧負擔。

一位高齡長者因下肢無力，行動及自我照顧能力有限，平時需依賴長照居家服務協助日常生活，因長期留置導尿管，增加就醫困難；某日個案出現發燒及尿液異常，經居家醫療醫師緊急訪視後診斷為泌尿道感染，符合急症在宅照護收案條件並經家屬同意，在家接受住院級的治療；另一位中年患者因意外導致全身癱瘓，日常生活需依賴多重管路(包括鼻胃管、氣切管連接呼吸器及長期留置導尿管)，並由家屬及外籍看護協助照顧；後在家出現上呼吸道感染症狀，經居家醫療醫師診斷為肺炎，透過急症在宅照護模式，亦在家接受醫師評估後的急症照護。

埔榮居家整合醫療團隊表示，依據「全民健康保險急症在宅照護試辦計畫」，可提供在宅(在家或機構)急症居家醫療服務，針對診斷為肺炎、尿路感染或軟組織感染等3類患者，醫療團隊將醫療送進住家或養護機構，讓個案在孰悉的環境中安心在宅接受連續性與個別性治療，可大幅減輕病人及家屬頻繁往返醫院、照護與經濟負擔。