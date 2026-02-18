川普施壓不公平！澤倫斯基「拒絕割地」：人民不會原諒我

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

在美國斡旋下，烏俄代表17日在日內瓦結束首日會談，儘管據傳氣氛緊繃，各方仍同意18日繼續談判。與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基罕見公開批評，美國總統川普只對基輔施壓，這種做法並不公平。

三方會談6小時 明日繼續

《路透社》等外媒引述消息人士說法報導，這場在日內瓦舉行的會談，以雙邊及三邊形式進行，整整持續了6小時。談判氣氛「相當緊繃」，但各方仍達成共識，將於隔日繼續協商。

《美聯社》指出，儘管美國設下6月達成和平協議的期限，交戰雙方在關鍵問題上卻仍各自堅守立場，因此對於17、18日的會談上是否取得重大進展，似乎也不抱希望。俄羅斯占領或覬覦的烏克蘭領土的未來，仍是一大核心問題。

澤倫斯基控不公 但仍感謝川普



澤倫斯基在17日刊出的美媒Axios專訪上，直指川普為了推動和平協議，一再公開要求烏克蘭讓步，卻未對莫斯科施壓或提出相同要求，這種情況「並不公平」，「我希望這只是他的談判策略，而非最終決定。」

▼川普與澤倫斯基的關係時好時壞。（圖／達志影像／美聯社）



不過，澤倫斯基也再次感謝川普為和平所做的努力，並表示他與美國特使魏科夫（Steve Witkoff）及川普女婿庫許納（Jared Kushner）彼此尊重，談話時並未感受到同樣壓力，強調自己「不是會輕易屈服於壓力的人」。

俄羅斯目前控制烏東頓巴斯地區（Donbas）88%領土，並要求取得該區域完整控制權。對此，澤倫斯基堅定表示，如果交付公投，烏克蘭人民絕不接受放棄尚未被俄軍占領的頓巴斯領土，「在情感上，人民永遠不會原諒這件事。他們不會原諒我，也不會原諒美國」。

澤倫斯基再次主張凍結目前的前線位置，並認為烏克蘭人民將在公投中支持這項提議。