明起漸回暖「日夜溫差大」　初四北北基、東半部雨勢稍增

▲未來1周天氣。（圖／氣象署提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今晚至明日清晨仍受大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭地區低溫13度，不過降雨偏少，僅剩東半部、西半部山區及基隆北海岸有機會。明白天起各地氣溫回升，初四受華南水氣影響，北、東降雨增，初五至開工日各地維持多雲到晴的天氣型態，但東半部須防局部短暫陣雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲今晚至明晨天氣。

▲未來1周氣溫變化。

氣象署預報員鄭傑仁指出，今日晚上至明日清晨偏冷，中部以北、宜蘭低溫約13至15度，南部及花東地區17至19度，近山區、平地空曠地區溫度更低一些；水氣則偏少，僅剩東半部、西半部山區及基隆北海岸有降雨機會。

明白天起隨著大陸冷氣團減弱，氣溫將回升，新竹以南日夜溫差大；高溫部分，北部、東半部落在21至24度，中南部25至26度。初四（20日）受華南水氣影響降雨增多，基隆北海岸、大台北、宜花東、恆春半島有局部短暫陣雨，中部以北山區則是零星短暫雨，其他地區多雲到晴，高溫和初三類似。

初五（21日）起至開工日（23日）一連3天全台各地多雲到晴，不過受到偏東風及東南風，花東、恆春半島恐有局部短暫陣雨，宜蘭則可能下起零星短暫陣雨；溫度部分，中部以北、宜蘭地區低溫約14至17度、南部跟花東17至20度，而開工日後低溫也回升，全台各地可來到17至21度。

下周二（24日）起東北季風逐漸增強，周三包括桃園以北、東半部、恆春半島受影響有局部短暫雨，新竹以南則維持多雲天氣，冷空氣預估周四減弱，但因預測時間長，變動空間仍大。至於溫度，中部以北、宜蘭低溫16至19度，南部、花東20至21度；高溫部分，宜花約24至25度、台東26度、中南部29至30度。

另外，本周末馬祖因天氣回暖，恐出現低雲影響能見度，中部以北地區在初四也會因低雲或霧影響能見度，提醒民眾要多加留意。

▲天氣提醒。