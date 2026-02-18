　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

▲▼照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意。（圖／翻攝IG）

▲賈斯汀驚喜求婚成功。（圖／翻攝IG）

記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一名女子因滑倒受傷前往急診中心，照X光時螢幕上卻顯示一隻戴著鑽戒的手，她起初困惑不已，隨後才發現是男友的求婚驚喜，最終也在醫護人員的見證下，留下幸福的眼淚並點頭答應。

滑倒手腕受傷　X光片超驚喜

《時人》報導，27歲的安娜伊絲（Anais Berman）11日返家途中不慎滑倒，手腕著地受傷。她12日晚間進入診間聆聽X光結果說明時，醫生、醫療技術人員和護理師全都在場。

安娜伊絲原本還納悶，「為何一個小小的手腕受傷，需要這麼多人」，直到醫生轉過電腦螢幕，畫面上赫然出現一隻左手無名指戴著鑽戒的影像。

安娜伊斯震驚轉頭看向男友，31歲的賈斯汀（Justin Wright）已經單膝跪地，拿出鑽戒求婚。她完全沒有預料到，「我太驚喜了，這感覺不像真的。賈斯汀以最驚豔的方式求婚，我人生中從未如此驚喜過。」

1年前就決定　靈光乍現求婚成功

原來，賈斯汀早在一年前就決定求婚，甚至將3.47克拉的鮮豔黃色鑽戒交由女友哥哥保管數月，只為了等待最佳時機。

安娜伊絲跌倒後，他貼心協助預約急診檢查，並且私下與布魯克林CityMD急診中心團隊溝通求婚計畫，成功獲得醫護人員的同意與協助，「我的好點子通常都是臨時想到的。你會有一種直覺，知道什麼時候該做對的事。」

CityMD營運長娜薇安（Navienne Dunkley）表示，「我們很榮幸能參與這對佳偶的特別時刻，賈斯汀的求婚想法非常獨特。我們祝福他們一生健康幸福。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完遇劫
安芝儇被爆熱戀！　曬旗袍照拜年…網心碎喊退追
快訊／25歲港男陳屍5星飯店沙發　現場驚見整瓶化工原料
韓媒不爽了？王牌4人缺席又添傷兵　點名台媒「幸災樂禍」引熱議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

太危險！阿蘇搜救隊「放棄吊掛救援」3遺體　台灣家屬反應曝光

川普施壓不公平！澤倫斯基「拒絕割地」：人民不會原諒我

陸客少6成！日本1月外籍觀光客「仍有360萬人」　創史上第二高

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看

出國多賺2天假！旅遊專家揭「跨國旅遊神組合」　一次玩日韓超省時

冰球比賽槍擊3死！跨性別父親「射殺前妻與兒子」　觀眾席自戕亡

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

太危險！阿蘇搜救隊「放棄吊掛救援」3遺體　台灣家屬反應曝光

川普施壓不公平！澤倫斯基「拒絕割地」：人民不會原諒我

陸客少6成！日本1月外籍觀光客「仍有360萬人」　創史上第二高

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看

出國多賺2天假！旅遊專家揭「跨國旅遊神組合」　一次玩日韓超省時

冰球比賽槍擊3死！跨性別父親「射殺前妻與兒子」　觀眾席自戕亡

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者

澎湖村長自撞「與妻雙亡」！娘家宴完送女兒回馬公　返家途中遇劫

春節堅守崗位不鬆懈　警局長慰問成功分局同仁強化守護力量

周星馳過年「親選幸運兒送大禮」　釣出柯佳嬿吐55字真心話

孩子送急診別只說「怪怪的」　醫教「3大描述技巧」更快判斷危險

購物天后尪想「邊看A片邊做」！林采緹認不愛男友戴套 5女星房事全招了

明天國道18大地雷路段曝　國5恐一路塞到凌晨3點

不讓愛缺席！台東縣府「愛相挺」陪伴脆弱家庭迎新春

年假剩4天！一票人愣住「1狀況大崩壞」　網吵翻：直接休到3/1

科技救援再升級　台東消防空拍機結合水域戰技救出受困溯溪客

新北男童走失遇上「大黃蜂」　金山警暖心安撫助母子重逢

【手中紅繩竟自主抖動】鄭麗文法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

國際熱門新聞

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

阿蘇火山搜救隊「放棄吊掛救援」　台家屬反應曝

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪

北京警告對台軍售　白宮回應了

日本4月起禁止「飛機上使用行動電源」！

即／高市早苗當選第105任日本首相！

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

普丁神隱11天！澤倫斯基酸：他來日無多

中國漁船2度造「海上之牆」最多2000艘

更多熱門

相關新聞

醫指ICU吃緊遭林靜儀批「夢到」　邱慧洳搖頭：坐辦公室檢討前線

醫指ICU吃緊遭林靜儀批「夢到」　邱慧洳搖頭：坐辦公室檢討前線

臉書粉專「急診醫師碎碎念」日前貼文分享，雙北地區有腦出血患者沒有加護病房可以收治，無奈「醫療崩壞進行式」，遭衛福部次長林靜儀質疑是「用『夢到』來寫文做新聞」。對此，長年關心醫護職場議題的民眾黨立委邱慧洳今（17日）表示，讓人匪夷所思，林大次長也是醫生背景，難道不知道在急診壅塞的現實困境下，醫療勞動權益與病人醫療品質，只有夢裡才有嗎？自己坐在辦公室拿著「冷冰冰的數據」來「檢討」在前線打拼的醫護，恐怕更讓在春節期間堅守崗位的基層灰心。

即／台中新光三越抽福袋　電商女爽中52萬鑽戒

即／台中新光三越抽福袋　電商女爽中52萬鑽戒

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽活活壓死

為撿皮包！她墜垃圾壓縮槽活活壓死

春節守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

春節守護不打烊　基隆急救醫療網與雙照護平台啟動

ICU全滿！30多歲女「腦幹壓迫瀕死」　醫只能硬救

ICU全滿！30多歲女「腦幹壓迫瀕死」　醫只能硬救

關鍵字：

急診求婚驚喜紐約市鑽戒X光

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

37歲女下體遭踼裂爆血　疑人肉佔停車位起禍端

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

即／國道重大車禍！5車連環撞

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面