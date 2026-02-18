照X光驚見「無名指戴上鑽戒」　她當場感動哭了：我願意

▲賈斯汀驚喜求婚成功。（圖／翻攝IG）



記者吳美依／綜合報導

美國紐約市一名女子因滑倒受傷前往急診中心，照X光時螢幕上卻顯示一隻戴著鑽戒的手，她起初困惑不已，隨後才發現是男友的求婚驚喜，最終也在醫護人員的見證下，留下幸福的眼淚並點頭答應。

滑倒手腕受傷 X光片超驚喜

《時人》報導，27歲的安娜伊絲（Anais Berman）11日返家途中不慎滑倒，手腕著地受傷。她12日晚間進入診間聆聽X光結果說明時，醫生、醫療技術人員和護理師全都在場。

安娜伊絲原本還納悶，「為何一個小小的手腕受傷，需要這麼多人」，直到醫生轉過電腦螢幕，畫面上赫然出現一隻左手無名指戴著鑽戒的影像。

安娜伊斯震驚轉頭看向男友，31歲的賈斯汀（Justin Wright）已經單膝跪地，拿出鑽戒求婚。她完全沒有預料到，「我太驚喜了，這感覺不像真的。賈斯汀以最驚豔的方式求婚，我人生中從未如此驚喜過。」

1年前就決定 靈光乍現求婚成功

原來，賈斯汀早在一年前就決定求婚，甚至將3.47克拉的鮮豔黃色鑽戒交由女友哥哥保管數月，只為了等待最佳時機。

安娜伊絲跌倒後，他貼心協助預約急診檢查，並且私下與布魯克林CityMD急診中心團隊溝通求婚計畫，成功獲得醫護人員的同意與協助，「我的好點子通常都是臨時想到的。你會有一種直覺，知道什麼時候該做對的事。」

CityMD營運長娜薇安（Navienne Dunkley）表示，「我們很榮幸能參與這對佳偶的特別時刻，賈斯汀的求婚想法非常獨特。我們祝福他們一生健康幸福。」