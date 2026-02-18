日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看

▲日本國土交通省預計4月起禁止乘客在飛機上使用行動電源。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

由於近年來機艙內行動電源起火事故頻傳，日本國土交通省即將在4月實施飛機內行動電源的使用禁令，目前已經通知日本各航空公司。未來無論電池容量多寡，每位乘客攜帶行動電源的數量將被嚴格限制在2個以內，且全面禁止在飛機上充電。

根據《富士新聞網》報導，南韓2025年1月曾發生乘客行動電源在機艙內自燃的事件，當時一個置於座位上方置物櫃的行動電源突然起火，導致機艙受損。此外，日本國內航空公司也陸續傳出多起行動電源在充電中冒煙、起火的危險狀況。為此，日本國土交通省決定修改相關法規，以保障飛行安全。

根據《朝日新聞》報導，相關人士透露，聯合國專責機構國際民間航空組織（ICAO）目前正積極推動相關規則修訂，預計3月理事會將正式拍板定案。日本國交省表示，將配合ICAO決議，於4月同步修改航空法相關告示內容。新制實施後，旅客不僅無法在機上為手機充電，連行動電源本身也不能進行充電作業。

目前日本對於行動電源的規範是將其歸類為「備用電池」管理。現行規定禁止旅客將行動電源放入託運行李，手提行李部分則依電量分級管理：超過160Wh完全禁止，100至160Wh限帶2個，100Wh以下則無數量限制。

ICAO正在研議的新方案將更加嚴格，計畫將備用電池與行動電源合併計算，總數上限設為2個。雖然100Wh以下的備用電池維持不限數量，但行動電源無論電量大小，每人最多只能攜帶2個，160Wh以上的大容量產品則持續禁止登機。

更值得注意的是，新規不僅禁止機上充電行為，還將「強烈建議」禁止使用行動電源。這意味著日本各航空公司將要求乘客停止在機上使用行動電源，等同於全面封殺這類設備在客艙內的使用空間。