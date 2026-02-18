　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看

▲▼飛機走道,行李,搭機。（示意圖／VCG）

▲日本國土交通省預計4月起禁止乘客在飛機上使用行動電源。（示意圖／VCG）

記者王佩翊／編譯

由於近年來機艙內行動電源起火事故頻傳，日本國土交通省即將在4月實施飛機內行動電源的使用禁令，目前已經通知日本各航空公司。未來無論電池容量多寡，每位乘客攜帶行動電源的數量將被嚴格限制在2個以內，且全面禁止在飛機上充電。

根據《富士新聞網》報導，南韓2025年1月曾發生乘客行動電源在機艙內自燃的事件，當時一個置於座位上方置物櫃的行動電源突然起火，導致機艙受損。此外，日本國內航空公司也陸續傳出多起行動電源在充電中冒煙、起火的危險狀況。為此，日本國土交通省決定修改相關法規，以保障飛行安全。

根據《朝日新聞》報導，相關人士透露，聯合國專責機構國際民間航空組織（ICAO）目前正積極推動相關規則修訂，預計3月理事會將正式拍板定案。日本國交省表示，將配合ICAO決議，於4月同步修改航空法相關告示內容。新制實施後，旅客不僅無法在機上為手機充電，連行動電源本身也不能進行充電作業。

目前日本對於行動電源的規範是將其歸類為「備用電池」管理。現行規定禁止旅客將行動電源放入託運行李，手提行李部分則依電量分級管理：超過160Wh完全禁止，100至160Wh限帶2個，100Wh以下則無數量限制。

ICAO正在研議的新方案將更加嚴格，計畫將備用電池與行動電源合併計算，總數上限設為2個。雖然100Wh以下的備用電池維持不限數量，但行動電源無論電量大小，每人最多只能攜帶2個，160Wh以上的大容量產品則持續禁止登機。

更值得注意的是，新規不僅禁止機上充電行為，還將「強烈建議」禁止使用行動電源。這意味著日本各航空公司將要求乘客停止在機上使用行動電源，等同於全面封殺這類設備在客艙內的使用空間。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡
選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地
日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看
NBA重罰「擺爛」2球隊
紅豆食府疑爆食物中毒！8人吃完腹瀉嘔吐　勒令停業
13坪隔3房！永和驚現「極致鳥籠」他傻眼　網卻喊：搶著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看

出國多賺2天假！旅遊專家揭「跨國旅遊神組合」　一次玩日韓超省時

冰球比賽槍擊3死！跨性別父親「射殺前妻與兒子」　觀眾席自戕亡

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者

川習討論對台軍售？學者分析「宣布時程恐延後」　時間點曝光

密會中國富商！秘魯代理總統爆貪腐疑雲　上任僅4月遭彈劾下台　

核談判落幕「伊朗很樂觀」　范斯潑冷水：不願面對川普紅線

日本人僅16.8%持有護照！　觀光大國「不愛出國」3大主因曝

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看

出國多賺2天假！旅遊專家揭「跨國旅遊神組合」　一次玩日韓超省時

冰球比賽槍擊3死！跨性別父親「射殺前妻與兒子」　觀眾席自戕亡

快訊／高市早苗當選第105任日本首相！　第2次內閣今晚啟動

快訊／找到了！阿蘇火山口「發現3人」　疑直升機罹難者

川習討論對台軍售？學者分析「宣布時程恐延後」　時間點曝光

密會中國富商！秘魯代理總統爆貪腐疑雲　上任僅4月遭彈劾下台　

核談判落幕「伊朗很樂觀」　范斯潑冷水：不願面對川普紅線

日本人僅16.8%持有護照！　觀光大國「不愛出國」3大主因曝

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

酒精使用障礙症全球終身盛行率達8.6%　投縣補助酒癮治療一年4萬

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡單

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

命理師曝「做人真誠」是財富密碼　比風水、人脈更關鍵

好運汪汪來！選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地

宇珊親揭「和尪分開過年」原因　霸氣喊：結婚不是嫁出去　

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

【恰北北貓vs.模範生貓】幫兩貓梳毛反應相差超多XD

國際熱門新聞

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

1支影片賺9年　神秘YTR收益破4千萬

死後世界？她驚見「大螢幕播放一生」

中國情侶芭達雅「海中激戰」！畫面曝

她「告男友性侵」隔日遭爆頭亡

夫「賣妻當性奴」！她遭120男嫖客蹂躪

北京警告對台軍售　白宮回應了

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

19歲情慾妹「一夜激戰2男」懷雙胞胎！2孩竟是不同爸

普丁神隱11天！澤倫斯基酸：他來日無多

中國漁船2度造「海上之牆」最多2000艘

即／高市早苗當選第105任日本首相！

新聞直播「主播消失」！日電視台播出2分鐘空景

歐巴馬：外星人真實存在　但不在51區

更多熱門

相關新聞

即／高市早苗當選第105任日本首相！

即／高市早苗當選第105任日本首相！

日本國會18日召開特別國會進行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗分別在眾議院與參議院本會議中再度獲得指名，正式成為日本第105屆內閣總理大臣。高市在皇居完成親任式和閣僚認證儀式後，將與日本維新會組成的聯合政府，啟動第二次高市內閣。

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

日本人僅16.8%持有護照！

日本人僅16.8%持有護照！

高市今將連任首相！　內閣將全員續任

高市今將連任首相！　內閣將全員續任

中國漁船2度造「海上之牆」最多2000艘

中國漁船2度造「海上之牆」最多2000艘

關鍵字：

行動電源飛機規定日本新規充電禁令航空安全日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面