離島男回台中傻眼！停車費一天130變300　市府：根本無照已開罰

▲位於沙鹿區的「停佳安停車場」涉嫌在過年期間隨意漲價，被市府查出是無照停車場、違法經營，已遭開罰。（圖／翻攝Google Map）



記者游瓊華／台中報導

農曆春節期間，不少民眾選擇出國或前往離島返鄉、旅遊，台中清泉崗機場周邊停車場一位難求，卻也引發消費糾紛。有民眾在社群平台爆料，位於沙鹿區的「停佳安停車場」涉嫌在過年期間隨意漲價，原本看準「一日130元」才進場，回台灣後卻被要求支付「一日300元」。台中市交通局獲報後前往稽查，發現該停車場根本「沒有停車場登記證」，屬於違法經營，已依法開罰。

一名受害網友在網路發文表示，自己於2月13日前往該停車場停車，進場前特別確認過告示牌標示「室外一天130元、室內一天150元」，且當時繳費機並無任何加價公告。不料，17日回來取車時，業者卻指著入口處一張宣稱2月9日就張貼的公告，強調過年期間每日收費300元。

該民眾氣憤表示，當初因為身上現金不足，還特地確認過繳費方式，沒想到竟被「坐地起價」，質疑業者「欺負要去離島過年的民眾」。

對此，台中市交通局回應，經派員前往沙鹿區「停佳安停車場（清泉崗）」現場稽查，確認該停車場未領有「停車場登記證」卻私自營業收費，屬於違法停車場。針對業者違規行為，已依《停車場法》裁處新台幣3000元罰鍰，並責令限期改正。

交通局強調，後續若業者仍未改善，將會採取連續處罰，最高可處1萬5000元罰鍰。市府也呼籲民眾，停車前應確認停車場是否領有合格登記證，若遇到收費爭議應保留相關證據，以維護自身權益。