　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高市早苗連任日本首相　外交部誠摯祝賀：台日同為第一島鏈重要夥伴

▲▼ 日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲高市早苗連任日本首相。（圖／路透）

記者詹詠淇／台北報導

日本國會今（18日）召開特別國會進行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗分別在眾議院本會議中再度獲得指名，成為日本第105屆內閣總理大臣。對此，外交部長林佳龍對高市早苗表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府向高市首相及全體閣員申賀。外交部表示，台日兩國同為第一島鏈重要夥伴，台灣期盼與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），持續深化互利互惠的全面夥伴關係，共同為區域和平、穩定與繁榮做出貢獻。

外交部表示，日本2月18日召開特別國會舉行首相選舉，自由民主黨總裁高市早苗獲推舉連任第105任首相，隨後將組成「第二次高市內閣」。外交部長林佳龍對高市早苗表達誠摯祝賀，並已指示我國駐日本代表處代表政府向高市首相及全體閣員申賀。

外交部指出，高市早苗擁有極為堅實的民意基礎，長期以具體行動挺台，擔任自民黨政務調查會長期間，將「支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）」納入自民黨國會競選政見，2025年當選自民黨總裁前曾組團訪台晉見賴清德總統及與我各界要人晤敘，就任首相後旋即在多個重要國際場合強調維護台海和平穩定至關重要。

外交部說，此外，日本政府一貫高度重視台日關係穩健發展，今年日本眾議院大選後外務大臣茂木敏充應詢表示，日本政府將持既有立場與台灣進一步深化交流合作。

外交部強調，台日兩國同為第一島鏈重要夥伴，台灣期盼與日本合作實現「自由開放的印度太平洋」（FOIP），持續深化互利互惠的全面夥伴關係，共同為區域和平、穩定與繁榮做出貢獻。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
90 0 2961 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡
選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地
日本4月起禁止「飛機上用行動電源」！數量也限制　新規一次看
NBA重罰「擺爛」2球隊
紅豆食府疑爆食物中毒！8人吃完腹瀉嘔吐　勒令停業
13坪隔3房！永和驚現「極致鳥籠」他傻眼　網卻喊：搶著買

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

高市早苗連任日本首相　外交部誠摯祝賀：台日同為第一島鏈重要夥伴

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

侯友宜化身一日騎警　首次與「卡通」近距離接觸萌翻全場

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德初二發紅包！讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

鄭麗文法鼓山祈福

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

插頭香險滑天公爐！高雄國中生刮輸2000元拼翻本　換球鞋暴衝奪冠

人龍盤山畫面曝！松山慈惠堂初一發錢母　西門燈區再加碼萬個

彰化南瑤宮四季籤出爐！景氣回溫「商農雙旺」　人民籤示警

北市驚悚車禍！遊覽車衝對向撞客運　騎士遭夾困車底腿變形

初一零時廟門開！西螺福興宮「湧25萬人」塞爆　信眾瘋排美金紅包

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

影／對美關稅爭取多項農產品不降稅　紅豆農樂送賴清德紅豆餅

高市早苗連任日本首相　外交部誠摯祝賀：台日同為第一島鏈重要夥伴

讚蘇巧慧溫暖會做事　蕭美琴曝非賣品戰貓帽T「最後一件小英拿下」

祀典武廟主委嘔吐波及賴清德　黃偉哲表達關心：請保重身體

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

侯友宜化身一日騎警　首次與「卡通」近距離接觸萌翻全場

吐賴清德一身！祀典武廟主委自曝染諾羅病毒　道歉：忍不住歹勢啦

賴清德初二發紅包！讚爆5年執政「領頭羊」　喊陳其邁：高雄老大

諷賴清德情人節曬狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

客訴「21萬極光團」飛機故障行李不見　旅行社喊冤：我們也受害

阿蘇火山口尋獲3遺體「含2台人」　外交部證實：提供家屬必要協助

酒精使用障礙症全球終身盛行率達8.6%　投縣補助酒癮治療一年4萬

川普失言？稱與習討論對台軍售　美專家：替在野黨解圍

武廟主委染諾羅稱「吐一吐就好」　醫示警3件事：這病毒沒那麼簡單

瞄準隊史首度3連霸　道奇讓塔克、迪亞茲當眾講「為何來」

命理師曝「做人真誠」是財富密碼　比風水、人脈更關鍵

好運汪汪來！選愛犬踩過的刮刮樂「中100萬」　他激動跪地

宇珊親揭「和尪分開過年」原因　霸氣喊：結婚不是嫁出去　

超巨兔兔遭貓咪「瘋狂騷擾」！　網笑翻：主人太會養了

【手中紅繩竟自主抖動】鄭麗文法鼓山除夕撞鐘畫面熱議

政治熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

陳光復重摔昏迷！　1張照曝身邊多名局處首長：事發突然沒人扶他

陳光復重摔「臉書發文了」！家屬：別打電話

吐賴清德一身　主委曝染諾羅病毒：忍不住歹勢啦

黃國昌遭嗆　林子宇：精心鋪陳的惡意

被吐一身也要看診！賴清德「醫師魂」噴發　從政以來至少已救11人

賴清德曝陳光復昨晚緊急開刀：部分頭蓋骨拿起減壓　還陷於危險

鄭麗文撞鐘紅線突神秘狂抖　柯文哲：要知道症狀才能診斷

諷賴清德情人節PO狗合照「把老婆比喻成狗」　陳佩琪：不尊重另一半

國運下下籤　侯友宜：提醒把人民擺第一位

鄭麗文紅繩神秘抖動　政壇1大咖「斷繩3次」仍登上大位

「與神明互動不足為外人道」　鄭麗文親回法鼓山撞鐘紅繩劇震

更多熱門

相關新聞

即／高市早苗當選第105任日本首相！

即／高市早苗當選第105任日本首相！

日本國會18日召開特別國會進行首相指名選舉，自民黨總裁高市早苗分別在眾議院與參議院本會議中再度獲得指名，正式成為日本第105屆內閣總理大臣。高市在皇居完成親任式和閣僚認證儀式後，將與日本維新會組成的聯合政府，啟動第二次高市內閣。

高市今將連任首相！　內閣將全員續任

高市今將連任首相！　內閣將全員續任

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

快訊／川普啟動美日「超大型貿易協議」　首波360億美元項目出爐

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！

川普邀功：高市說「會當選都是我的功勞」！

高市「減稅禮包」吸5成民意　支持度破72%

高市「減稅禮包」吸5成民意　支持度破72%

關鍵字：

高市早苗外交部日本首相

讀者迴響

熱門新聞

宮廟主委身體不適突摀嘴嘔吐　噴濺賴清德一身

主委身體不適當眾嘔吐　波及總統一身畫面曝

跨年約砲「單身妹暗示過夜」　激戰一半崩潰！

尪結紮又中疑被綠！妻怒「你的種給我1000萬」結局曝

初二大樂透加碼！　命理師點名「6生肖」偏財最旺

韓國買水！女友「喝一口噴出來」真相崩潰

鄭麗文祈福紅繩狂抖！通靈少女看完稱

即／阿蘇火山「發現3人」！疑直升機罹難者

手搖店「珍珠天花板級」　內行狂推它：吃過回不去

即／國道重大車禍！5車連環撞

鄭少秋女兒輕生「無法送最後一程」崩潰！失聯消失3年

2026財運爆發三大星座！

世界現存最老貓刷新紀錄！相當於人類快140歲

鄭麗文法鼓山手抖　民俗專家：神明在問好

Lulu升格陳太太首過年　融入陳漢典全家

更多

最夯影音

更多
鄭麗文法鼓山祈福

鄭麗文法鼓山祈福
陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

陳光復重摔「直升機送高雄」急救！

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

台灣尚勇以前的故事，黑暗中的微光 – 【走過10年棒球黑暗期 周思齊】

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

澎湖縣長陳光復重摔！妻子陪同送高雄治療　救護車前往機場畫面曝

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

小貨車違停害出事！白車閃避開到對向逆撞　4車連環撞釀3傷

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面